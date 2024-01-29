Видео ⟩ Латвийские туристы в Египте столкнулись с кошмарной ситуацией в отеле

Пятизвездочный отель в Шарм-эль-Шейхе, рекламируемый туроператором, оказался грязным особняком, не предназначенным для приема туристов, рассказывает программе Сергей из Риги. Он отправился в путешествие в солнечный Шарм-эль-Шейх вместе с женой и тещей.

Комплексный тур на троих в формате "все включено" был куплен за 1305 евро у туроператора Join UP!. Найти самую выгодную поездку помог посредник из турфирмы Brīvdienu koferis, сообщает Bez Tabu.

Отель Raouf Hotels International Aqua Park & ​​Spa был выбран потому, что на фотографиях он выглядел очень хорошо.

Радость от поездки улетучилась в тот момент, когда семья приехала в указанный отель.

На самом деле внешняя территория отеля и прилегающий пляж были грязными, негигиеничными и находились в запущенном состоянии.

Жена Сергея рассказывает программе, что после купания в грязном бассейне у нее возник серьезный недуг на коже (на пальцах), который она сейчас пытается вылечить дорогостоящими лекарствами.

Путешественников также возмутило предложение туроператора переехать в другой отель, за что им пришлось доплатить по 50 евро за сутки.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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