Комиссия одобрила финансирование для самоуправлений на поддержку граждан Украины до июня

Выделенные средства покрывают расходы самоуправлений на поддержку жителей Украины, включая размещение и питание (первичная поддержка, а также возмещение расходов физическим и юридическим лицам на размещение украинцев и самоуправлениям на благоустройство муниципальных зданий), социальную поддержку, образование, поддержку при оказании услуг, работу пунктов по координации поддержки.