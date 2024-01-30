Комиссия одобрила финансирование для самоуправлений на поддержку граждан Украины до июня

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма во вторник утвердила финансирование для самоуправлений на поддержку граждан Украины до июня 2024 года.
Средства предназначены для покрытия расходов самоуправлений на оказание помощи украинцам.
Выделенные средства покрывают расходы самоуправлений на поддержку жителей Украины, включая размещение и питание (первичная поддержка, а также возмещение расходов физическим и юридическим лицам на размещение украинцев и самоуправлениям на благоустройство муниципальных зданий), социальную поддержку, образование, поддержку при оказании услуг, работу пунктов по координации поддержки.
В сфере ответственности Министерства экономики выделено 2,6 млн евро, Министерства благосостояния - 10,1 млн евро, Министерства образования и науки - 2,5 млн евро.
На поддержку украинского населения, оказываемую Единым центром обслуживания клиентов государства и самоуправлений, требуется 57 828 евро, а на центр поддержки украинцев при Рижской думе - более 100 000 евро.
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