На новой неделе в Латвии планируются акции протеста

Председатель правления "Крестьянского Сейма" Юрис Лаздиньш заявил, что с момента внеочередного собрания фермеров в ноябре прошлого года, на котором были выдвинуты требования к Министерству земледелия и министру Арманду Краузе по приведению отрасли в порядок, до сих пор выполнено только одно требование.

"Чаша терпения фермеров переполнена. С сожалением приходится констатировать, что нынешнее правительство особенно выделяется своим высокомерием и безразличием", - сказал Лаздиньш.

Он также отметил, что министерство игнорирует приглашения неправительственных организаций встретиться для обсуждения проблем отрасли.

Лаздиньш сообщил, что протесты, которые начнут фермеры в разных регионах Латвии в понедельник, 5 февраля, призваны привлечь внимание к проблемам сельскохозяйственного сектора.

Региональные акции протеста запланированы в Салдусе, Талси, Лиепае, Елгаве, Добеле, Бауске, Валмиере, Гулбене, Лимбажи, Даугавпилсе, Резекне и Кокнесе.

Лаздиньш добавил, что в среду требования фермеров были переданы Краузе и премьер-министру Эвике Силине.

"Крестьянский Сейм" призывает правительство найти решение проблем отрасли в течение пяти дней после подачи требований. В противном случае объединение обещает распространить протесты фермеров на Ригу.

Среди требований фермеров - немедленный запрет на импорт российских и белорусских продуктов питания без переходного периода, восстановление льготной 5-процентной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на латвийские фрукты и овощи, снижение бюрократии в секторе, расширение доступа к программам страхования и оборотного капитала.

Фермеры также требуют отмены ограничений на использование земли.

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