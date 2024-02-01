Благодаря тароматам бутылок на побережье стало меньше

Два года назад в Латвии заработала депозитная система упаковки напитков и по всей стране была развернута сеть тароматов. За этот период латвийцы сдали 650 миллионов единиц тары и на экологию это повлияло очень позитивно: мусора на лоне природы стало значительно меньше, показал мониторинг латвийских пляжей, а в депозитную систему возвращается 80% произведенной упаковки, сообщает Министерство охраны среды.
Общество Zaļā brīvība и "Фонд экологического образования" провели мониторинг 17 прибрежных зон: выяснилось что в сравнении с 2021 годом, когда еще не было депозитной системы, количество выброшенных пластмассовых бутылок сократилось на 61%, а алюминиевых жестяных банок - на 52%. А вот стеклянных бутылок стало меньше всего на 28%. За два года в более чем 1400 автоматизированных и ручных депозитных пунктах по всей стране люди сдали 650 миллионов пустых единиц тары. К тому же наметилась позитивная динамика: по сравнению с 2022 годом, в прошлом году в систему было сдано на 74 % больше упаковок.
Руководитель общества Zaļā brīvība Янис Бризга подчеркивает: "Полученные данные показывают, что внедрение депозитной системы позволило существенно сократить замусоривание природы. Тара с идентифицируемой латвийской депозитной маркировкой составляет меньшинство – 18% в 2022 году и 23% в 2023 году соответственно – от всей идентифицированной в ходе мониторинга упаковки напитков. Но в то же время надо отметить и сравнительно высокий удельный вес не поддающейся идентификации маркировки. Добавлю, что с момента внедрения депозитной системы на побережье наблюдается уменьшение и других фракций отходов, связанных с депозитной системой, например пластмассовых и металлических пробок от бутылок и колец-креплений, а также осколков стекла".
Эффективность депозитной системы подтвердила и проведенная в 2023 году экспедиция "Мое море", которая установила, что за счет трех участвующих в системе фракций – ПЭТ, стеклянных и жестяных упаковок – суммарное загрязнение побережья сократилось на 40–50%.
"После внедрения в Латвии депозитной системы производители напитков, торговцы и общество полноценно включились в систему и одновременно внесли свой вклад в охрану окружающей среды. В 2023 мы достигли отличных результатов, переработав 83% ПЭТ-бутылок, – это значит, что вполне реально эффективно управлять наиболее распространенной упаковкой напитков. В моей семье сдача упаковки тоже стала неотъемлемой частью повседневной жизни – привычкой, дружественной экологии и частью устойчивого образа жизни", – отметила министр охраны окружающей среды и регионального развития Инга Берзиня.
В 2023 году население сдало 397,6 миллиона единиц упаковки, а производители и импортеры напитков за этот период выпустили на рынок 499 миллионов штук депозитной продукции. "Суммарный показатель возвращаемости за второй год действия депозитной системы составляет 80%, однако по некоторым видам упаковки, например по повторно заполняемым стеклянным бутылкам и ПЭТ-упаковкам пива, уже сейчас возвращаются в систему порядка 90% и более. Меня радует, что важнейшая цель – очищение Латвии – уже достигнута. В этом году наша цель – достигнуть показателя возвращаемости минимум в 84%", – рассказывает председатель правления SIA Depozīta Iepakojuma Operators (DIO) Микс Стуритис.
За второй год деятельности системы DIO подготовил к переработке в общей сложности свыше 16 930 тонн депозитной упаковки – 6650 тонн ПЭТ-упаковки, 1680 тонн алюминия и 8600 тонн стекла. В свою очередь, производителям для повторного заполнения возвращено 65 миллионов повторно заполняемых (ПЗ) стеклянных бутылок – стоит добавить, что в Латвии действует одна из немногих депозитных систем в мире, обеспечивающая централизованный сбор и передачу универсальных стеклянных бутылок широкому кругу производителей для повторного заполнения. На данный момент бутылками ПЗ универсальной или стандартной формы пользуются 28 разных производителей напитков.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!