Фото ⟩ 100 бутылок за раз: в Риге открыли первый крупнообъемный таромат

В крупнообъемный таромат жители смогут сдавать до 100 PET и жестяных упаковок одновременно.

Галерея: Первый крупнообъемный таромат в Риге

Отвечая на вопрос об инвестициях, представитель DIO сообщил агентству LETA, что стоимость одного такого таромата может измеряться сотнями тысяч евро.

Представители DIO отмечают, что в ближайшее время заработает второй подобный таромат, который уже установлен в торговом центре Spice, но ожидает одобрения Рижского строительного управления. В первой половине 2024 года планируется установить третий крупнообъемный таромат, местонахождение которого DIO пока не раскрывает.

Поясняя работу нового таромата, представители DIO отмечают, что одновременно в него можно сдавать до 100 PET и жестяных упаковок одновременно.

В крупнообъемный таромат можно сдавать только пластиковые упаковки и банки, а стеклянные бутылки можно сдать обычный таромат, который расположен рядом.

Председатель правления DIO Микс Стуритис утверждает, что жители сдают в тароматах в среднем 20 упаковок за раз, но есть пользователи, у которых накапливаются большие объемы пустых упаковок.

Он подчеркивает, что вместимость и скорость приема крупнообъемных тароматов значительно выше, их также реже нужно обслуживать, кроме того, рядом с ним будет располагаться уже существующий киоск с двумя тароматами, который будет более удобен для сдачи меньших объемов.

Открытие состоялось в четверг, 9 ноября, в 10:00 возле магазина Maxima на улице Андрея Сахарова.

В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора Государственной службы среды Лаура Антейна, председатель правления DIO Микс Стуритис, а также представители Maxima Latvija.

Как уже сообщалось, в Латвии депозитная система для упаковок напитков начала действовать 1 февраля 2022 года. Государственная служба окружающей среды, проведя конкурс, систему депозита упаковок для напитков на семь лет решила доверить DIO.