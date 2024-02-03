Разбор ⟩ Сколько стоит получить водительские права в Латвии?

"Я учусь в автошколе CredoAutoprieks, ездила 34 раза, что в общей сложности мне уже обошлось в 1360 евро. Вождение, теория автошколы, первая помощь, медицинская справка, теоретический экзамен в CSDD стоили мне более 1,5 тысячи евро. Мне еще предстоит сдать экзамен по вождению в автошколе и теоретический тест в CSDD. Я учусь почти год, но надо отметить, что до автошколы я вообще никогда не водила машину", - говорит Уна, будущий водитель.

"Я училась вождению в Вентспилсе, в автошколе Lion. Это было зимой около двух лет назад. В общей сложности это обошлось мне примерно в 400-500 евро. До поступления в автошколу я уже водила машину, чтобы было легче понять, что нужно делать, а также снизить стресс и затраты на дополнительное вождение. Цена одного урока вождения продолжительностью 45 минут составила 20 евро. Надо отметить, что из 20 обязательных часов я проехала всего около 4, потому что инструктор сказал, что я готова к экзамену, который я сдала с первого раза. Однако, несмотря на то, что я воспользовалась только 4 часами вождения, мне все равно пришлось заплатить за все 20. Сами поездки длились тоже не 45 минут, а меньше", - говорит Ванесса, уже водитель.

В автошколах говорят, что требования во всех городах одинаковые, но цены на уроки вождения могут отличаться.

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