Разбор ⟩ Сколько стоит получить водительские права в Латвии?

Получение водительских прав часто является первой большой целью после достижения 18-летнего возраста. Однако необходимо осознавать, сколько стоит это "удовольствие". Рост цен ощущается во многих отраслях, и эта не является исключением. Портал tv3.lv выяснял, сколько стоит получить права в Латвии.
Основные критерии, предусмотренные Правилами Кабинета министров, являются обязательными и одинаковыми для всех автошкол. Чтобы сдать экзамен в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), ученик должен сначала пройти теорию, обычно разделенную на модули, и практические занятия в автошколе, а также предоставить другие необходимые документы. Представитель автошколы Vanags Дайнис Узулиньш говорит, что "минимальное количество часов теории - 55, а вождения или практических занятий - 20 часов".
Цены на теоретическое обучение в каждой автошколе разные. Часто бывают периоды, когда предлагаются очень выгодные цены, даже всего несколько евро. Например, в автошколе BAVA базовая цена теоретического курса составляет 100 евро, однако на данный момент она снижена до 5 евро. В автошколе Einšteins также действуют скидки - цены варьируются от 19 до 65 евро в зависимости от языка и дней обучения. Аналогичная ситуация и в автошколе Vanags - в зависимости от того, где вы учитесь, цена может составлять от 1 до 9 евро. Каждый курсант может выбрать наиболее удобный для него вариант.
Стоит отметить, что при поступлении в автошколу вам также придется оплатить регистрацию в системе CSDD и подготовку документов. В среднем это стоит 15-30 евро.
Приступая к обучению вождению, необходимо оформить учебное водительское удостоверение, или так называемые "белые права", которые дают возможность участвовать в дорожном движении с инструктором.
Чтобы получить "белые права", сначала необходимо пройти первичный медицинский осмотр для получения медицинской справки. Обычно это стоит от 22 до 35 евро в зависимости от того, где проводится.
Первая выдача "белых прав" стоит 6,16 евро. Их можно получить в любом отделении CSDD с 16 лет, если они нужны для категории В. "Белые права" действительны три года, но если за это время вы не успеете получить водительские права, их можно снова продлить еще на три года.
Стоимость уроков вождения: от 15 до 50 евро
Стоимость уроков вождения сильно различается. Есть автошколы, где у каждого инструктора разная цена за одно занятие, но есть и заведения, где она одинакова для всех. Диапазон цен простирается от 15 до 50 евро за 45 минут езды. Чтобы ученику было легче и понятнее научиться водить машину, уроки вождения в автошколе часто делают по 90 минут, или как бы два урока вождения сразу.
"На данный момент у меня было 27 поездок, я плачу 40 евро за одну поездку, или 90 минут (45х2). Я учусь в Centra autoskola. Езжу только с инструктором. Сейчас я потратила на него 1080 евро только за вождение", - рассказала журналистам Лаура.
"Я потратила 2,4 тысячи евро, чтобы получить права. Всего у меня было 26 поездок, когда это стоило 48 евро, потом подняли до 52 евро.
Я никогда раньше не водила машину, первый раз был в автошколе. Я пошла в Drošas braukšanas skola, где к каждому курсанту, в том числе и ко мне, был особый подход. В общем, права я получила за восемь месяцев, не имея никакого предыдущего опыта", - говорит Элизабете, бывшая курсантка DBS.
"Вождение в течение 90 минут в автошколе обошлось мне в 30 евро. Я учился водить машину с 16 лет, поэтому в Autoskola мне хватило 20 часов вождения. В общей сложности вождение мне обошлось в 300 евро, а права я получил за три месяца", - рассказал Ричард, выпускник Autoskola.
"Права я получила за пять месяцев, училась в Валмиере. Мне пришлось взять еще 2-3 урока вождения в дополнение к минимальным 10, чтобы быть уверенной. Чтобы поехать в Валмиеру, нужно было заплатить 90 евро. Если ехать в Сигулду - то 45 евро (22,50 евро за один урок, или 45 минут), а в Валмиеру - в два раза больше, потому что это считалось за четыре урока, а мы ездили три часа. За вождение я заплатила в общей сложности 720 евро. Только сам экзамен в школе не был похож на экзамен. По-моему, это был обычный экзамен по вождению - такой же, как и любой другой. Только после этого вождения мне разрешили подать заявление на сдачу экзамена в CSDD", - рассказывает выпускница автошколы AMV Анния.
"Я учусь в автошколе CredoAutoprieks, ездила 34 раза, что в общей сложности мне уже обошлось в 1360 евро. Вождение, теория автошколы, первая помощь, медицинская справка, теоретический экзамен в CSDD стоили мне более 1,5 тысячи евро. Мне еще предстоит сдать экзамен по вождению в автошколе и теоретический тест в CSDD. Я учусь почти год, но надо отметить, что до автошколы я вообще никогда не водила машину", - говорит Уна, будущий водитель.
"Я училась вождению в Вентспилсе, в автошколе Lion. Это было зимой около двух лет назад. В общей сложности это обошлось мне примерно в 400-500 евро. До поступления в автошколу я уже водила машину, чтобы было легче понять, что нужно делать, а также снизить стресс и затраты на дополнительное вождение. Цена одного урока вождения продолжительностью 45 минут составила 20 евро. Надо отметить, что из 20 обязательных часов я проехала всего около 4, потому что инструктор сказал, что я готова к экзамену, который я сдала с первого раза. Однако, несмотря на то, что я воспользовалась только 4 часами вождения, мне все равно пришлось заплатить за все 20. Сами поездки длились тоже не 45 минут, а меньше", - говорит Ванесса, уже водитель.
В автошколах говорят, что требования во всех городах одинаковые, но цены на уроки вождения могут отличаться.
Самый активный сезон для получения прав - лето
Чтобы сдать экзамен по теории в CSDD, его необходимо сдать еще и в автошколе. Экзамен по теории в CSDD стоит 11,40 евро. Точно так же и с экзаменом по вождению - перед этим его еще нужно сдать и в автошколе. Экзамен по вождению в CSDD стоит 44,60 евро, а в случае его сдачи выдача прав обойдется еще в 22,41 евро.
Большинство людей поступают в автошколу весной и летом. Ренатa Тисьяка, представитель автошколы Einšteins, рассказала, что "с приближением теплого сезона спрос увеличивается, так как большое количество будущих водителей хотят получить водительские права летом. Причин может быть несколько - школа закончилась, экзамены сданы, свободного времени стало больше, погодные условия не меняются".
Почему будущие водители не хотят начать обучение зимой? В автошколе Vanags считают, что курсанты "боятся скользкой дороги, темной погоды и других причин, но это будет самое полезное время для обучения вождению".
Много раз были ситуации, когда люди, которые летом учились водить машину и уже получили водительские права, приходят заново учиться управлять автомобилем на скользких, заснеженных и сложных дорогах, отметили в автошколе.
Как именно спланировать, когда приходить учиться, сколько брать уроков вождения и как часто? Ренатa Тисьяка, представитель автошколы Einšteins, ответила: "Для некоторых учеников затраты могут увеличиться, если для получения навыков потребуются дополнительные уроки вождения. В регионах с более простой инфраструктурой и более спокойным дорожным движением может быть достаточно минимального количества уроков. Однако в крупных городах следует ожидать, что потребуется больше уроков вождения. Чтобы процесс обучения протекал успешно и гладко, мы рекомендуем заранее планировать свои финансы и время. Начинающие водители часто совершают ошибку, выбирая нерегулярные уроки вождения, что может существенно затянуть процесс обучения. Чтобы сэкономить время и деньги, мы советуем бронировать уроки вождения как минимум за три недели так, чтобы получалось два-три урока в неделю".
Общая стоимость обучения во многом зависит от того, приобрел ли курсант некоторые навыки вождения до автошколы.
В основном разница в цене возникает из-за приобретения навыков на практике, ну и, конечно же, стоимости урока. В среднем права обходятся от 550 до 1000 евро.
В некоторых случаях, если опыта вождения вообще не было, порог в 1000 евро также может быть превышен.
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