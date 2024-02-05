Фото и видео ⟩ "Была в критическом состоянии" - в Лиепае из ледяной воды спасли лису

"31.01.2023. VUGD вытащила из воды на территории Лиепайского порта изможденную и замерзшую лису, которая, по рассказам работников порта, плавала в ледяной воде весь день и не смогла самостоятельно выбраться на сушу.

После спасения лиса была доставлена в лиепайский приют "Львиное сердце", откуда сразу же привезли нам в ветеринарную клинику Dzintara.

Состояние здоровья самца лисы было критическим, температура тела - ниже 32°C, не могла пошевелиться. Но, к счастью, состояние здоровья удалось стабилизировать, и на следующий день сотрудник "Львиного сердца" вернул лису в естественную среду обитания", - сообщает клиника.

Портал сообщает, что ночью в клинике лиса, возможно, под влиянием стресса затащил в клетку и обгрыз и одеяло, и шланг, а оставленную еду не трогал.

Лису доставили и выпустили в лес за Каростой.

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