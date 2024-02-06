Основатель Lido Кирсонс зарегистрировал новое предприятие

Как сообщает агентство LETA, основной капитал Daba GK составляет 2800 евро, и Кирсонс является единственным его владельцем. В правление Daba GK назначены Эдгар Круминьш и Албертс Кирсонс.

Предприятие основано 23 января 2024 года, а в Регистре предприятий появилось в понедельник, 5 февраля.

Кирсонс - единственный владелец предприятия K.E.Projekti, которому принадлежит 24,99% акций Lido и 49% акций предприятий KM Properties и CF Development. Кроме того, Кирсонсу принадлежит 2,66% акций предприятия Folded.

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