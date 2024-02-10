Видео ⟩ На следующей неделе Землю может достичь буря солнечных частиц

В ближайшие дни последствия сильной солнечной вспышки также могут затронуть Землю. По данным американского космического агентства НАСА, в пятницу наблюдалась одна из самых сильных солнечных вспышек за последние годы. Во время такого извержения Солнце выбрасывает в космос миллиарды тонн заряженных частиц, которые движутся со скоростью света. По данным НАСА, помимо прочего, такие извержения могут нарушить радиосвязь, повлиять на электросети и навигационные сигналы, а также представлять опасность для космических кораблей и астронавтов.

🗓️09/02/24 - Güneş'te en yüksek enerji seviyesinde patlama gerçekleşti.



📌16:14'te olan "X" sınıfındaki patlamanın şiddeti 3.4 olarak ölçüldü. AR3576 bölgesindeki aktivite devam ediyor.



📌Taçküre kütle atımı gözlenmedi (cme)-RyanFrench#solarstorm #Sunspot



1/2 pic.twitter.com/gFdX2le2Ky — YS YAKLAŞIYOR (@YsYaklasiyor) February 9, 2024

Солнце неоднократно проходит через фазы, когда оно более или менее активно. Магнитные структуры на поверхности Солнца, часто сопровождаемые пятнами, являются важным индикатором его активности. В течение нескольких лет огромные потоки плазмы смывают эти магнитные поля от экватора Солнца к его полюсам, словно по солнечному конвейеру, формируя таким образом солнечное магнитное поле, характеризующее следующий солнечный цикл. На полюсах плазма опускается в глубь Солнца и стекает обратно к экватору.

Солнечный цикл длится около одиннадцати лет. С декабря 2019 года солнечная активность снова возрастает, а пиковые бури частиц ожидаются в 2025 году.

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