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Видео ⟩ На следующей неделе Землю может достичь буря солнечных частиц

rus.tvnet.lv
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Вспышка на солнце. Иллюстративное фото
Вспышка на солнце. Иллюстративное фото Фото: Schutterstock.com

В пятницу, 9 января, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) наблюдало самые сильные вспышки на Солнце за последние годы. Их последствия могут ощущаться и на Земле – они могут нарушить работу электросетей и систем связи.

В ближайшие дни последствия сильной солнечной вспышки также могут затронуть Землю. По данным американского космического агентства НАСА, в пятницу наблюдалась одна из самых сильных солнечных вспышек за последние годы. Во время такого извержения Солнце выбрасывает в космос миллиарды тонн заряженных частиц, которые движутся со скоростью света. По данным НАСА, помимо прочего, такие извержения могут нарушить радиосвязь, повлиять на электросети и навигационные сигналы, а также представлять опасность для космических кораблей и астронавтов.

Солнце неоднократно проходит через фазы, когда оно более или менее активно. Магнитные структуры на поверхности Солнца, часто сопровождаемые пятнами, являются важным индикатором его активности. В течение нескольких лет огромные потоки плазмы смывают эти магнитные поля от экватора Солнца к его полюсам, словно по солнечному конвейеру, формируя таким образом солнечное магнитное поле, характеризующее следующий солнечный цикл. На полюсах плазма опускается в глубь Солнца и стекает обратно к экватору.

Солнечный цикл длится около одиннадцати лет. С декабря 2019 года солнечная активность снова возрастает, а пиковые бури частиц ожидаются в 2025 году.

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