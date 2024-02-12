В Кулдиге открылась смотровая башня

У башни несколько площадок, с которых открывается прекрасный вид на жемчужину Всемирного наследия ЮНЕСКО - старинный город Кулдигу, живописную долину Венты, водопад и древний кирпичный мост.

Башня расположена в парке Парвентас, на территории заповедника "Долина Венты" (Ventas ieleja): на пейзажи можно любоваться с восьми разных высот. Удобно расположенные платформы позволят насладиться панорамой не только с верхней площадки башни, но и с нижних ярусов, которые будут доступны для людей с ограниченными возможностями.

Основание башни отлито из железобетона, конструктивные элементы, перила и лестница - из металла, а для отделки использована древесина ясеня, что придает естественную и эстетичную форму, вписывающуюся в ландшафт. В рамках проекта также благоустроена прилегающая территория, установлено освещение и видеонаблюдение, созданы парковочные места на улице Краста, в том числе для автобусов, а также парковка в парке.

В темное время башня будет подсвечена, давая возможность наслаждаться панорамой вечернего города и живописной красотой долины Венты.

Общая стоимость строительных работ составила 1 007 489 евро, из которых 619 548 евро выделил Фонд сплочения Европейского союза.

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