Количество новых электромобилей в Латвии в прошлом году выросло на 52,1%

В 2023 году количество новых электромобилей составило 8,8% общего числа зарегистрированных новых легковых автомобилей по сравнению с 6,4% в 2022 году.

Как сообщает Автоассоциация, лидером по продажам новых электромобилей в прошлом году был Volkswagen - 233 автомобиля, что в два раза больше 2022 года. На втором месте Nissan - 205 автомобилей (+4,6%), на третьем Tesla - 158 автомобилей, что в несколько раз больше.

Также в прошлом году было зарегистрировано 788 подержанных легковых электромобилей, что на 32,1% больше, чем в 2022 году.

В то же время, как указал президент Автоассоциации Андрис Кулбергс, несмотря на рост числа зарегистрированных электромобилей, Латвия является одной из последних стран в ЕС, которая ввела программу поддержки для их приобретения.

"К сожалению, программа поддержки до сих пор не введена для юридических лиц, поэтому Латвия как минимум на пять лет отстает в развитии рынка электромобилей. В Германии доля регистрации новых электромобилей достигает 22,4%, а в Латвии - всего 8,8%. Латвия как минимум на десять лет отстает от Норвегии, где доля регистрации электромобилей достигла 82,4%", - отметил Кулбергс.

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