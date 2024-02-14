"Платить за музыку на фоне?" Чек из известной таверны смутил пользователей соцсетей

Несколько дней назад пользователей соцсети X (ранее Twitter) смутила фотография чека из известной таверны Raganas ķēķis в Сигулдском крае. В счет клиента якобы была включена плата "за музыку на фоне". Представитель Raganas ķēķis объяснил RUS TVNET, что произошло.
"Заехали поесть в Raganas ķēķis. Что-то подобное в чеке вижу первый раз. На фоне, наверное, Radio 2 (Latvijas Radio 2. - Прим. ред.) играло",- написала пользователь X Кайя Скуйиня, прикрепив фото чека.
Iebraucām paēst Raganas ķēķī. Ko tādu čekà ieraugu pirmo reizi. Fonā laikam Radio2 skanèja pic.twitter.com/BqNgqvwfIQ— Kaija Skujiņa 🇱🇻 ❤ 🇺🇦 (@KaijaSkujina) February 3, 2024
Среди прочего в чеке была графа "Музыкальные мероприятия", напротив которой стояла цена - 2,50 евро. Этот пост вызвал бурную реакцию в Сети.
"2,50 за музыку на фоне", "Может быть, повар готовил и пел?" - комментировали пользователи.
Были и те, кто предположил, что произошла ошибка в кассе: "Устроить такое ненужное обсуждение или пойти прояснить ситуацию? Конечно, кассовый аппарат может иметь разные функции, и при этом возможны ошибки. Какая-то неточность в этом посте".
Пост также прокомментировало Latvijas Radio 2.
"Добрый день! Latvijas Radio 2 не имеет отношения к этой позиции в счете. За объяснением обращайтесь к руководству кафе", - отметили представители радио, комментируя упоминание о них в посте.
Labdien! Latvijas Radio 2 ar šādām pozīcijām rēķinā nav saistības. Pēc skaidrojuma iesakām vērsties pie kafejnīcas vadības.— Latvijas Radio 2 (@LatvijasRadio2) February 5, 2024
Представитель Raganas ķēķis пояснил RUS TVNET, что никакой платы за "музыку на фоне" в счет клиентов таверна не включает - просто произошла ошибка.
"Это ошибка при выбивании чека в кассе. Пробивали еду и случайно нажали не на ту кнопку. В кассе есть кнопка "Музыкальные мероприятия", она совсем рядом находится, случайно задели. Так бывает. Клиент заказывал цеппелины, просто их случайно пробили как "музыкальные мероприятия", - объяснил представитель Raganas ķēķis Ивар.
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