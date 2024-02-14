"Платить за музыку на фоне?" Чек из известной таверны смутил пользователей соцсетей

"Заехали поесть в Raganas ķēķis. Что-то подобное в чеке вижу первый раз. На фоне, наверное, Radio 2 (Latvijas Radio 2. - Прим. ред.) играло",- написала пользователь X Кайя Скуйиня, прикрепив фото чека.

Iebraucām paēst Raganas ķēķī. Ko tādu čekà ieraugu pirmo reizi. Fonā laikam Radio2 skanèja pic.twitter.com/BqNgqvwfIQ — Kaija Skujiņa 🇱🇻 ❤ 🇺🇦 (@KaijaSkujina) February 3, 2024

Среди прочего в чеке была графа "Музыкальные мероприятия", напротив которой стояла цена - 2,50 евро. Этот пост вызвал бурную реакцию в Сети.

"2,50 за музыку на фоне", "Может быть, повар готовил и пел?" - комментировали пользователи.

Были и те, кто предположил, что произошла ошибка в кассе: "Устроить такое ненужное обсуждение или пойти прояснить ситуацию? Конечно, кассовый аппарат может иметь разные функции, и при этом возможны ошибки. Какая-то неточность в этом посте".

Пост также прокомментировало Latvijas Radio 2.