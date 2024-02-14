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Бали ввел туристический налог

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Экзотический остров Бали.
Экзотический остров Бали. Фото: Nikita Shchavelev/Shutterstock

С 14 февраля с туристов, въезжающих на Бали, будет взиматься туристический налог в 150 000 индонезийских рупий (около 9 евро), сообщает BBC.

Индонезийские власти объясняют, что плата взимается на защиту окружающей среды и культуры острова. По официальной статистике, с января по ноябрь прошлого остров посетили почти 4,8 миллиона туристов. До пандемии туризм обеспечивал около 60% годового ВВП Бали.

Налог касается только иностранных туристов, прибывающих из-за границы или внутренними авиарейсами из других частей страны. Напротив, с внутренних индонезийских туристов плата не взимается. Есть ряд исключений - например, от сборов освобождаются обладатели студенческих и бизнес-виз. 

Оплатить налог или подать онлайн-заявку на освобождение от него можно на портале Love Bali.
 

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