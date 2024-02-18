Убийство в поезде под Икшкиле! Такое шокирующее известие февральским утром 1926 года разбудило Латвию и быстро достигло европейских дипломатических кругов. Нападение произошло вскоре после того, как поезд покинул вокзал Икшкиле, по пути в Ригу. Когда стрельба закончена, в вагоне №2220 открылась ужасающая картина: убит дипломатический курьер, еще один курьер ранен, а два истекающих кровью мужчины сидят рядом друг с другом в купе проводника. У одного голова прислонена к дверному косяку, у второго - к плечу соседа. Оба - мертвы.

"Сегодня утром между станциями Икшкиле и Саласпилс, в 26 километрах от Риги, совершено нападение на вагон второго класса поезда прямого следования Рига - Москва, в котором ехали в том числе латвийские, российские и итальянские дипломатические курьеры. Началась стрельба, во время которой погиб российский курьер, второй был ранен. Грабителей, как можно судить по предыдущим новостям, было двое. Оба они застрелены. Начато серьезное расследование. Уже сейчас допускается, что нападение имело уголовный характер". Такое официальное сообщение 5 февраля 1926 года распространил МИД Латвии, а пресса уже на следующий день поспешила пересказать рассказанное очевидцами и выдвинуть версии о мотивах убийства.

Новость о нападении на советских курьеров облетела Европу, вызвав международное напряжение, которое Советский Союз использовал для оказания влияния на страны Балтии и в своей пропаганде о неблагородных провокациях Запада. Был убит дипломатический курьер СССР Теодор Нете (родился в Риге или, возможно, в Таллинне), которого потом чествовали как героя. Ранили его коллегу курьера Иоганна Махмасталя (родился в Нарве, Эстония). Дело тщательно расследовали, однако и на сегодняшний день многие вопросы остаются без ответов. Три главных: что было в потенциальной добыче, за которой охотились налетчики? Это были три запечатанных чемодана и два мешка с дипломатической почтой, которые курьеры везли из Москвы в Ригу и были готовы защищать до последнего вздоха. Что произошло с двумя налетчиками, которых нашли в поезде с пулей в виске? Следствие неуверенно постановило: после нападения они покончили с собой. Но может быть их кто-то застрелил? Если застрелил, то кто?