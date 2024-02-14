Прокуратура проведет проверку решения Госполиции о прекращении уголовного дела в связи с агрессивным поведением русскоязычной женщины по отношении к латышскоязычной женщине.
Полиция закрыла уголовное дело против агрессивной русскоязычной женщины. Прокуратура начнет проверку
По словам пользовательницы Twitter, в июле 2022 года она остановилась спросить, "все ли в порядке", когда увидела агрессивную женщину, кричащую на уборщицу. Тогда женщина стала обзываться, а автор публикации ушла. На следующий раз агрессивная женщина сидела на скамейке перед домом пользовательницы Twitter и как только увидела ее, подбежала.
На видео, снятом 28 июля пользовательницей соцсети, видно, что агрессивная женщина угрожает, толкает, называет латышскоязычную женщину "нацисткой" и "фашисткой" за то, что она отказалась говорить с ней по-русски. Пользовательница соцсети утверждала, что в итоге женщина ударила ее и сорвала с шеи цепочку.
Госполиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Также была установлена личность предполагаемой нарушительницы.
Теперь пользовательница Twitter сообщает, что получила уведомление о прекращении уголовного дела, исходя из нормы закона о том, что "совершенное правонарушение не имеет признаков уголовного".
"Решение показывает, что было приложено немало усилий, чтобы одностороннюю агрессию со стороны явно больной женщины превратить в "словесный конфликт" и "разногласия между соседями". Я сама виновата, что пошла утром на работу и позволила себе не говорить по-русски (сарказм, конечно)", - отметила пользовательница Twitter.
Женщина проконсультировалась с юристом и решила не обжаловать решение, поскольку привлекать адвоката дорого. Женщина рассказала, что устала от бесполезных допросов и небогата.
Сегодня на сообщение пользовательницы микроблога отреагировали Государственная полиция и прокуратура. В полиции сообщили, что руководство разъясняет обстоятельства и соответственно проинформирует о причинах решения и дальнейших действиях.
Прокуратура сообщила в соцсети, что женщина имеет право обратиться в прокуратуру, чтобы обжаловать решение полиции об отказе в возбуждении уголовного дела. При этом Генпрокуратура уже отреагировала на общедоступную информацию и проведет мониторинговую проверку законности и обоснованности принятого решения.
Вечером в среду, 14 февраля, отдел по связям с общественностью Госполиции сообщил, что расследование по конкретному уголовному процессу ведется под контролем прокуратуры. После проведения следственных и процессуальных действий в соответствии с Уголовно-процессуальным законом с согласия надзирающего прокурора было принято решение о прекращении уголовного дела.
При этом был сделан вывод, что для оценки стоит выделить административную ответственность. В настоящее время по данному инциденту возбуждена процедура административного правонарушения за нарушение общественного порядка, нарушение общепринятых норм поведения и спокойствия человека либо создание угрозы безопасности себя или окружающих. За такое нарушение на физическое лицо может быть наложен штраф до 500 евро.
Для принятия решения о наложении штрафа в феврале лицо вызвали на рассмотрение процесса об административном правонарушении и для дачи объяснений.
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