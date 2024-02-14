Полиция закрыла уголовное дело против агрессивной русскоязычной женщины. Прокуратура начнет проверку

Женщина проконсультировалась с юристом и решила не обжаловать решение, поскольку привлекать адвоката дорого. Женщина рассказала, что устала от бесполезных допросов и небогата.

Сегодня на сообщение пользовательницы микроблога отреагировали Государственная полиция и прокуратура. В полиции сообщили, что руководство разъясняет обстоятельства и соответственно проинформирует о причинах решения и дальнейших действиях.

Прокуратура сообщила в соцсети, что женщина имеет право обратиться в прокуратуру, чтобы обжаловать решение полиции об отказе в возбуждении уголовного дела. При этом Генпрокуратура уже отреагировала на общедоступную информацию и проведет мониторинговую проверку законности и обоснованности принятого решения.

Вечером в среду, 14 февраля, отдел по связям с общественностью Госполиции сообщил, что расследование по конкретному уголовному процессу ведется под контролем прокуратуры. После проведения следственных и процессуальных действий в соответствии с Уголовно-процессуальным законом с согласия надзирающего прокурора было принято решение о прекращении уголовного дела.

При этом был сделан вывод, что для оценки стоит выделить административную ответственность. В настоящее время по данному инциденту возбуждена процедура административного правонарушения за нарушение общественного порядка, нарушение общепринятых норм поведения и спокойствия человека либо создание угрозы безопасности себя или окружающих. За такое нарушение на физическое лицо может быть наложен штраф до 500 евро.

Для принятия решения о наложении штрафа в феврале лицо вызвали на рассмотрение процесса об административном правонарушении и для дачи объяснений.

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