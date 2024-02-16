220 налогоплательщикам придется вернуть гранты на поддержку времен Covid-19

В общей сложности было возбуждено 33 судебных дела о возмещении необоснованно запрошенной/полученной помощи.

12 дел завершены, из них 11 - в пользу VID, одно не в пользу, а 21 дело находится в процессе рассмотрения.

VID получила решение по делу GRB investīcijas. Суд обязал VID в течение месяца издать положительный административный акт в пользу GRB investīcijas, компенсировать снижение потока оборотного капитала за ноябрь 2021 года и отменить прежнее решение. VID может обжаловать это решение суда.

Ранее VID потребовала от GRB investīcijas, оператора Ozo ledushalle, возместить выплаченную предприятию во время пандемии помощь в размере 47 149 евро.

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