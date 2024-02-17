Туризм в Европе приблизился к допандемийному уровню. Но не в Балтии

Туристический рынок в Европе восстанавливается. В последнем квартале 2023 года поток иностранных туристов в Европу был всего на 1,6% ниже показателей 2019 года, а в 2024 году прогнозируется дальнейший рост, говорится в отчете Европейской туристической комиссии (ETC).
К концу 2023 года европейский туризм продолжил активно приходить в себя и вплотную приблизился к допандемийному уровню, несмотря на инфляционное давление. Так, количество проведенных ночей всего на 0,6% ниже, чем было в 2019 году, что свидетельствует об устойчивом спросе на поездки по всему континенту - тенденция, которая, как ожидается, сохранится и в 2024 году.
Восстановление экономики поддерживается активным внутриевропейским туризмом, в первую очередь из Германии, Франции и Нидерландов. Дальние рейсы постепенно тоже растут, но более медленными темпами.
"Высокий спрос на поездки, наблюдаемый в 2023 году, обеспечил значительный импульс европейской экономике и поможет улучшить баланс туристических компаний, которые сильно пострадали от ограничений в пандемию", - прокомментировал данные президент ETC Мигель Санс.
При этом в отчете указывается, что большим спросом сейчас пользуются направления с хорошим соотношением цены и качества. В лидерах по-прежнему Южная Европа. Наибольший рост числа прибытий наблюдался в Сербии (+15%), Португалии (+11%), Черногории (+10%), Турции (+9%) и на Мальте (+8%).
Другие страны также добились значительного восстановления по сравнению с 2019 годом: в Исландии число прибытий увеличилось на 12% даже на фоне извержений вулканов, а в Нидерландах количество туристических ночей возросло на 16%, несмотря на то, что прибытий отмечено всего на 2% больше, что указывает на более длительное пребывание.
А вот восточноевропейские направления, граничащие с Россией, восстанавливаются медленнее: Литва (-32%), Латвия (-29%), Эстония (-27%), Финляндия (-24%).
Эксперты отмечают, что туристов от популярных направлений не отпугивает даже высокая инфляция. А между тем в четвертом квартале 2023 года инфляция выросла на 23% по сравнению с уровнем 2019 года, причем особенно заметное увеличение наблюдалось в расходах, связанных с туризмом, таких как международные перелеты (+49%), путевки (+47%) и цены на отели (+35%).
Если говорить о дальних направления, то те же китайцы, удельный вес которых в общем объеме туристов из третьих стран в 2019 году составлял 13%, пока в Европу особо не торопятся. Показатели отстают от допандемийного уровня на 67%. Из других же удаленных регионов интерес восстанавливается быстрее - в среднем показатели на 22% ниже, чем в 2019 году.
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