Туризм в Европе приблизился к допандемийному уровню. Но не в Балтии

К концу 2023 года европейский туризм продолжил активно приходить в себя и вплотную приблизился к допандемийному уровню, несмотря на инфляционное давление. Так, количество проведенных ночей всего на 0,6% ниже, чем было в 2019 году, что свидетельствует об устойчивом спросе на поездки по всему континенту - тенденция, которая, как ожидается, сохранится и в 2024 году.

Восстановление экономики поддерживается активным внутриевропейским туризмом, в первую очередь из Германии, Франции и Нидерландов. Дальние рейсы постепенно тоже растут, но более медленными темпами.

"Высокий спрос на поездки, наблюдаемый в 2023 году, обеспечил значительный импульс европейской экономике и поможет улучшить баланс туристических компаний, которые сильно пострадали от ограничений в пандемию", - прокомментировал данные президент ETC Мигель Санс.

При этом в отчете указывается, что большим спросом сейчас пользуются направления с хорошим соотношением цены и качества. В лидерах по-прежнему Южная Европа. Наибольший рост числа прибытий наблюдался в Сербии (+15%), Португалии (+11%), Черногории (+10%), Турции (+9%) и на Мальте (+8%).