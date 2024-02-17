"Все мосты уже сожжены": почему Западу нечем ответить на смерть Навального

Сейчас трудно представить более серьезные санкции, чем те, что уже введены из-за войны в Украине, считает Бен Нобл, доцент российской политики Университетского колледжа Лондона и соавтор политической биографии Навального.

Он сказал, что ожидает множества жестких высказываний из европейских столиц — и, возможно, новых символических санкций: «Важно, чтобы западные страны сделали жесткие заявления и хотя бы на словах призвали Кремль к ответственности, даже если Навального уже не спасти».

Такие заявления уже прозвучали — кроме Байдена, канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что Владимир Путин должен «ответить за содеянное», а президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил в смерти Навального российские власти.

Больше санкций?

Смерть Навального в российской тюрьме могла бы существенно повлиять на отношения Москвы со странами Евросоюза еще в недавнем прошлом, считает Алекс Кларксон, специалист по европейской политике и преподаватель Королевского колледжа Лондона.

«Лет пять назад это могло бы сподвигнуть Евросоюз на отказ от попыток диалога и переходу к более жестким санкциям и вражде. Но все эти мосты уже были сожжены», — говорит Кларксон.

После почти двух лет российской войны в Украине отношения Кремля и стран ЕС (за исключением Венгрии) испорчены безвозвратно, говорит политолог.