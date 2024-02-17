Великобритания вызвала российского дипломата в связи со смертью Навального

Как сообщалось, в пятницу местная тюремная администрация России сообщила, что 47-летний Навальный скончался в тюрьме.

Видео: Последнее видео с Навальным

"Власти посадили его в тюрьму по сфабрикованным обвинениям, отравили запрещенным нервно-паралитическим веществом и отправили в исправительную колонию в Арктике. Ни у кого не должно быть никаких сомнений в жестоком характере российского истеблишмента", - сообщил прессе представитель британского Министерства иностранных дел.

Видео: Акция памяти Навального в Риге

В связи со смертью Алексея Навального МИД Британии 16 февраля "вызвал представителя российского посольства, чтобы четко заявить, что мы возлагаем полную ответственность на российские власти", отметили в ведомстве.

"Алексей Навальный посвятил свою жизнь разоблачению коррупции в российском истеблишменте, призывая к свободной и открытой политике и требуя от Кремля ответственности", - заявил представитель МИД.

Видео: Акция памяти Навального в Риге

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Путин "должен понести ответственность за то, что произошло", и высоко оценил смелость Навального.

В пятницу, 16 февраля, в Лондоне у российского посольства собрались десятки людей с плакатами с надписями "Стоп Путин", "Убийцы" и "Мы - Навальный" на английском и русском языках.

Навальный находился в заключении с января 2021 года - после того как вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления веществом из группы "Новичок". После этого суд заменил политику условный срок на реальный по делу Yves Rocher. В 2022 году суд приговорил Навального к девяти годам колонии общего режима, обвинив его в мошенничестве при сборе донатов и "неуважении" к суду. В 2023 году суд вынес еще один приговор Навальному по делу об организации "экстремистского сообщества" - политику назначили 19 лет колонии особого режима.

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