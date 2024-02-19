Школа жизни: инструкция по выживанию

Нас не учат (или мы сами не учимся) элементарным вещам. Никто не учит интимной жизни, а рассказы одноклассников или просмотр фильмов для взрослых – плохое подспорье. Никто не учит жизни в коллективе. Это тоже приходится познавать на собственном опыте, и далеко не всегда удачно. Особенности семейной жизни, как и адаптацию в рабочем коллективе, мы познаём методом проб и ошибок, а в случае неудачи виним других. В обоих случаях наш душевный комфорт находится под угрозой.
Посмотрим на работу в компании. Ответьте себе честно: ваше учебное заведение выделяло часы, чтобы вы освоили необходимые навыки для успешной работы? Где вы изучили правила и культуру производства? Каков критерий того, что мы, в конце концов, действуем правильно?
Некоторым из нас повезло, и мы, придя на первое или второе место работы, попали в заботливые (не значит мягкие) руки наставника. Но, увы, это скорее исключение, чем правило. Часто руководитель является хорошим специалистом, но ни разу не наставником.
В крупных компаниях со временем выработалась корпоративная культура. Ознакомление с её правилами и традициями часто поручают HR-специалистам. У малого и среднего бизнеса не тот срок жизни, чтобы сформировалась внутренняя культура, и на это практически не обращают внимание.
Людям разного возраста и разных привычек необходимо дать общие правила и следить за их выполнением. Если компания хочет выживать продолжительное время, ей необходимо уделить особое внимание новым сотрудникам и их адаптации в коллективе.
Вот, что об этом написал классик управления Л. Рон Хаббард: «Человека необходимо обучить как члена группы. Обучение точной технологии или точной административной технологии – это не первая ступень в обучении. Начальное обучение членов группы, неважно, насколько оно поверхностное, должно присутствовать и должно проводиться. В противном случае членам группы недостаёт основных точек согласия, на базе которых выстраивается вся огромная организация и благодаря которым у организации есть публика».
Даже если это стартап или небольшая организация, в компании должны быть установлены правильные точки согласия. Иначе у сотрудников они возникнут спонтанно, но скорее всего, в отношении совместного участия в квизах и квестах или посещения мастер-класса по приготовлению стейков. А владельцу, руководителю, да и всей команде нужно согласие в отношении командной работы для предоставления качественной услуги или продукта, дохода и клиентов.
Эту идею поддерживает Директор Первого Балтийского Хаббард-колледжа, Марите Константинова. В своих онлайн-выступлениях она детально разбирала постановку сотрудника на пост и обучение на посту, независимо от опыта и стажа нового сотрудника или руководителя. Это является частью «душевного здоровья» группы. Результатом всего вышеперечисленного должен быть растущий доход коммерческой компании, ведь она создавалась именно для этого. А довольные супруги – это уже из другой оперы.
Итак, путь к процветанию и успеху вашей компании лежит через формирование эффективного рабочего коллектива. Оно включает в себя обучение новых сотрудников и создание общих правил для всех членов команды.
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