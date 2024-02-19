Школа жизни: инструкция по выживанию

Итак, путь к процветанию и успеху вашей компании лежит через формирование эффективного рабочего коллектива. Оно включает в себя обучение новых сотрудников и создание общих правил для всех членов команды.

Готовы узнать больше о том, как стимулировать рост и развитие компании через управление персоналом? Приглашаем вас принять участие в 13-й онлайн-конференции WISE Балтии «PROПЕРСОНАЛ», которая состоится 14-15 марта, где вы узнаете, как эффективно находить, растить, мотивировать и даже увольнять работников.



Вас ждёт 2 насыщенных дня, 5 опытных спикеров и 8 живых выступлений, которые покажут, что стабильность в бизнесе и уверенность в завтрашнем дне – это не миф, а реальность.

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