Конкурс на питание в школах Риги на 53 миллиона евро выиграла литовская компания

С его предприятием в апреле прошлого года договор о питании в Царникавской начальной школе разорвала Адажская краевая дума. Самоуправление отписало передаче, что компания не выполнила ряд требований: не установила оборудование вовремя, не предоставила соответствующее меню, происхождение поставляемых продуктов питания не соответствовало указанному в предложении, и самоуправление утратило веру в то, что компания сможет добросовестно выполнять свои договорные обязательства в будущем.

В рамках недавно объявленного самоуправлением конкурса в мае прошлого года объединение частных лиц Aleks and V и Concord Service Group CNC подало свою заявку в Адажскую среднюю школу, однако Адажская краевая дума исключила его из участия в конкурсе, приняв во внимание негативный опыт в Царникавской начальной школе. Управление по контролю за закупками оценило действия самоуправления как законные.

Рига не оценивала прошлое участников конкурса на сумму 53 миллиона евро. Для этого было достаточно получения положительного отзыва от любого заведения, имеющего не менее 300 получателей услуг общественного питания. И информации о том, что у компании нет налоговых задолженностей или процедур банкротства.

"Не было никаких проблем с тем, что кто-либо из претендентов не соответствовал этим квалификационным требованиям. У нас, комиссии, не было информации о том, что у кого-либо из заявителей была сомнительная репутация", - пояснила Меймере.