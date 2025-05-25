Конкурс на питание в школах Риги на 53 миллиона евро выиграла литовская компания

Победитель недавнего конкурса на поставку школьного питания в Ригу был определен случайным образом. 53 миллиона были распределены в ходе розыгрыша, и убедительную победу одержала литовская компания. Самоуправление поясняет, что все предложения были одинаково хороши и поэтому лотерея была исключительно уместной. Однако результаты тендера были оспорены Бюро по надзору за закупками (IUB), сообщает программа Nekā personīga телеканала TV3.
Всего в конкурсе на закупку стоимостью 53 миллиона для организации питания в рижских школах и детских садах приняли участие семь претендентов. Положения разрешали создание предпринимательских объединений, и поэтому даже компании, не связанные с общественным питанием, классифицировались в них.
В отличие от предыдущих, этот конкурс не требовал предоставления столь высококачественной продукции, и ни предыдущие контракты претендентов, ни истинные бенефициары компаний не были тщательно изучены. Из-за сниженных требований все участники конкурса получили одинаковое количество баллов, поэтому для определения победителей был выбран редко практикуемый метод - жеребьевка.
Заместитель руководителя департамента закупок центральной администрации Рижской думы Вита Меймере поясняет, что это первый случай, когда самоуправление проводит лотерею. Это также было предусмотрено в правилах и не было запрещено ни IUB, ни судебной практикой.
"Я допускаю, что все претенденты со временем извлекли уроки из предыдущих конкурсов, заключили соответствующие договоры с другими поставщиками и поэтому эти пункты были для них одинаковыми. Мы как заказчик не могли этого предвидеть", - поясняет она.
Исполнительный директор Риги Янис Ланге, объясняя, как семь претендентов получили одинаковое количество баллов, отмечает, что это интересно.
"Претенденты оценивались по наиболее экономически выгодному предложению, при этом главную роль играла цена. Дополнительные баллы можно было получить, предоставив конкретные продукты. В этой закупке количество баллов как за продукты, так и за цену было одинаковым для всех. Тот факт, что поставщики питания в школах на следующие пять лет определялись случайно, стал сюрпризом и для отвечающих за школы депутатов Рижской думы", - указал он.
"Во-первых, меня не информировали о такой процедуре. Зная своих коллег из департамента образования, культуры и спорта, могу с уверенностью сказать, что это не злой умысел. Мои коллеги старались быть максимально демократичными. Я не уверена, применимо ли это к такой процедуре", - пояснила депутат Рижской думы, председатель комитета по образованию, культуре и спорту Лайма Гейкина.
Свою заявку на участие в конкурсе подало объединение Aleks un V, CNC. Благодаря счастливому стечению обстоятельств в лотерее ему удалось вытянуть девять школ на общую сумму более 17 миллионов. Таким образом, успех составил почти 40%.
По информации Firmas.lv, SIA Aleks un V принадлежит в равных долях Анатолию Половнюку и Игорю Булатову и обеспечивает питанием несколько больниц и тюрем. В свою очередь, компания CNC в равных долях принадлежит компаниям Aleks un V и Concord Service Group, владельцем которой является гражданин Литвы Ирмантас Норкус.
С его предприятием в апреле прошлого года договор о питании в Царникавской начальной школе разорвала Адажская краевая дума. Самоуправление отписало передаче, что компания не выполнила ряд требований: не установила оборудование вовремя, не предоставила соответствующее меню, происхождение поставляемых продуктов питания не соответствовало указанному в предложении, и самоуправление утратило веру в то, что компания сможет добросовестно выполнять свои договорные обязательства в будущем.
В рамках недавно объявленного самоуправлением конкурса в мае прошлого года объединение частных лиц Aleks and V и Concord Service Group CNC подало свою заявку в Адажскую среднюю школу, однако Адажская краевая дума исключила его из участия в конкурсе, приняв во внимание негативный опыт в Царникавской начальной школе. Управление по контролю за закупками оценило действия самоуправления как законные.
Рига не оценивала прошлое участников конкурса на сумму 53 миллиона евро. Для этого было достаточно получения положительного отзыва от любого заведения, имеющего не менее 300 получателей услуг общественного питания. И информации о том, что у компании нет налоговых задолженностей или процедур банкротства.
"Не было никаких проблем с тем, что кто-либо из претендентов не соответствовал этим квалификационным требованиям. У нас, комиссии, не было информации о том, что у кого-либо из заявителей была сомнительная репутация", - пояснила Меймере.
Фактический победитель конкурса не согласился на интервью. В письменных ответах уполномоченное лицо объединения Aleks and V и CNC Ингрида Жемайтайтене ответила, что удовлетворена результатами закупки. Как и другие претенденты, набравшие одинаковое количество баллов, они участвовали в жеребьевке, полагаясь на удачу. Она не стала комментировать случай с Царникавской школой.
Результаты закупки были оспорены несколькими компаниями, участвовавшими в жеребьевке (SIA Fristar, SIA Baltic Restaurants Latvia, SIA ŽAKS 2). В SIA Baltic Restaurants Latvia также пожаловались, что закупочная комиссия не предоставила им всю информацию.
"Проблема не в том, что мы не получили больше одного образовательного учреждения, а в том, что, по моему мнению, мы не можем нормализовать лотерею как способ выбора наиболее экономически выгодного предложения в государственных закупках, в которых в конечном итоге распределяется 53 миллиона!" - утверждает Мартиньш Дамбергс, уполномоченный юрист Baltic Restaurants Latvia.
В начале года в СМИ было распространено анонимное письмо, в котором говорилось о возможном сговоре трех компаний при закупке школьного питания. Они искусственно делят рынок, получая дополнительные баллы за овощи, которые более известны как продукция с сертификатом "Зеленая ложечка", имея, таким образом, преимущество перед другими конкурентами. Вполне возможно, что в ответ на это письмо Рижское самоуправление сняло это требование с конкурса.
Результаты лотереи вызвали опасения, что некоторые школы могут не предоставить питание участникам Праздника песни и танца школьной молодежи этим летом. Например, в Рижской средней школе № 89, которую арендатор SIA Baltic Restaurants Latvia потерял в результате розыгрыша.
Исполнительный директор Риги риски отвергает. Ведь даже если IUB разрешит заключить договоры, новые поставщики питания в учебных заведениях должны приступить к работе с 1 августа, а обеспечивать питанием участников Праздника песни и танца будут действующие поставщики.
IUB должно рассмотреть жалобы в течение месяца.
Законность конкурса исполнительному директору поручил проверить председатель Рижской думы Вилнис Кирсис.
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