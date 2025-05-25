Сага о пенсиях по выслуге лет: могут увеличить возраст и сузить круг получателей

Трудовая жизнь артистов балета коротка. Поэтому государство предоставляет им возможность выйти на пенсию раньше. Если артист балета посвятил сцене 18 лет, то в 38 лет он может получить пенсию по старости. Ее размер составляет примерно половину средней месячной заработной платы за последние годы.

Солистка балета и глава Профессиональной балетной ассоциации Инита Упмале, также вышедшая на пенсию в возрасте 38 лет, вспоминает, что ей было трудно расставаться с профессией и белым зданием. Однако пенсия по выслуге лет позволила ей оплатить учебу и получить квалификацию педагога. "Пенсия по выслуге лет, которую я получила, когда ушла из театра, была для меня очень, очень ценной, потому что я получила еще одну профессию", - сказала Инита Упмале. Она напоминает, что работа артистов балета физически тяжела и травматична, с интенсивным рабочим графиком, но по сравнению с коллегами за рубежом зарплата не позволяет обеспечить финансовые накопления на момент, когда они больше не смогут выходить на сцену.