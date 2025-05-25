Сага о пенсиях по выслуге лет: могут увеличить возраст и сузить круг получателей

Несмотря на то, что о необходимости приведения в порядок системы пенсий по выслуге лет известно уже давно, политических действий не последовало. Как сообщает передача De Facto Латвийского телевидения, возможные изменения могут рассмотреть во время разработки бюджета этим летом. Некоторые из потенциальных сценариев предусматривают возможность увеличить порог выплаты пенсий по выслуге лет и стаж выслуги лет, а также сузить круг их получателей.
Трудовая жизнь артистов балета коротка. Поэтому государство предоставляет им возможность выйти на пенсию раньше. Если артист балета посвятил сцене 18 лет, то в 38 лет он может получить пенсию по старости. Ее размер составляет примерно половину средней месячной заработной платы за последние годы.
Солистка балета и глава Профессиональной балетной ассоциации Инита Упмале, также вышедшая на пенсию в возрасте 38 лет, вспоминает, что ей было трудно расставаться с профессией и белым зданием. Однако пенсия по выслуге лет позволила ей оплатить учебу и получить квалификацию педагога. "Пенсия по выслуге лет, которую я получила, когда ушла из театра, была для меня очень, очень ценной, потому что я получила еще одну профессию", - сказала Инита Упмале. Она напоминает, что работа артистов балета физически тяжела и травматична, с интенсивным рабочим графиком, но по сравнению с коллегами за рубежом зарплата не позволяет обеспечить финансовые накопления на момент, когда они больше не смогут выходить на сцену.
Необходимость пенсии по выслуге лет для артистов балета защищает и солист Латвийской национальной оперы и балета Карлис Цирулис. "Мне 26 лет, и я уже был на операционном столе. В наши дни травмы у нас дикие. Мы действительно и атлеты, и артисты (...). Я думаю, что было бы красиво, если мы отдаем все, хоть немного позаботиться о нас взамен. И я это говорю в своем возрасте. Задумайтесь, каково людям, которые в будущем году должны выйти на пенсию, и им скажут - у тебя не будет пенсии по выслуге лет. Скажут в самом конце", - заявил артист.
Взгляды на пенсию по выслуге лет различаются с государственной и системной точки зрения. Государство постепенно повысило общий пенсионный возраст. В этом году он достиг 65-летнего рубежа. Однако возраст выхода на пенсию по выслуге лет остался неизменным. В прошлом году пенсии по выслуге лет назначались работникам, средний возраст которых составлял 50 лет. Артисты и сотрудники органов внутренних дел обычно немного моложе, а судьи, дипломаты, сотрудники Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией, а также сотрудники Службы неотложной медицинской помощи получают пенсию по выслуге лет примерно в возрасте 60 лет.
По данным VSAA, средний размер пенсии по выслуге лет в марте этого года составлял 900 евро, тогда как пенсии по старости - 622 евро. В прошлом году самые высокие пенсии по выслуге лет были выделены судьям (3125 евро), прокурорам (2854 евро), а самые низкие - артистам (745).
Право на пенсию по выслуге лет есть не только у спасателей или солдат, но и, например, у старших бухгалтеров KNAB. В письменном комментарии программе De Facto бюро обосновало необходимость пенсий по выслуге лет и для этих сотрудников: "Описания должностей всех сотрудников KNAB в соответствии с их компетенцией предусматривают содействие в проведении оперативных мероприятий, а также в обработке и анализе информации, полученной в ходе уголовного судопроизводства". KNAB хочет, чтобы все его сотрудники сохранили право на пенсию по выслуге лет и в будущем.
Госконтроль в свое время отмечал, что 70% пенсионеров по выслуге лет продолжают работать. Теперь он рекомендует вместо досрочного выхода на пенсию предложить более широкое переобучение и страховую поддержку, а также отчисления в третий пенсионный уровень. Госконтролер Эдгар Корчагин обещает представить свои предложения правительству и Сейму этим летом. Он также не исключил возможность подачи жалобы в Конституционный суд.
Аудиторы предупреждали, что, не решив проблему сегодня, страна взваливает на себя бремя расходов на будущее. Эти прогнозы сбываются. Число получателей пенсий по выслуге лет выросло с 7000 в 2011 году до 12 000 в прошлом году. При этом государственные расходы за десять лет возросли в три раза. В 2014 году из основного бюджета было выплачено 38,7 миллиона евро на пенсии по выслуге лет, тогда как в прошлом году - 115 миллионов евро. В этом году государство пообещало выплатить будущим пенсионерам по выслуге лет 1 миллиард евро.
Политическое соглашение о возможных действиях пока не достигнуто. Этого хотят добиться во время рассмотрения бюджета. "У меня есть задача подготовить пакет мер по сокращению государственных расходов. Мы договорились сделать это как минимум на 450 миллионов в течение трех лет. Одно будет, как мы это называем, горизонтальным снижением, урезанием. Другое - структурное. Это структурная реформа, которая затем также должна произойти", - сказал министр финансов Арвил Ашераденс.
Министр благосостояния Рейнис Узулниекс заявил передаче: "По моему мнению, каждое министерство должно пересмотреть, каким категориям может быть повышен возраст [пенсии по выслуге лет], и, возможно, есть категории, которым в будущем вообще не следует выплачивать пенсии по выслуге лет".
Министр культуры Агнесе Лаце не согласна повышать возраст выхода на пенсию по выслуге лет в сфере культуры, однако допускает, что в других сферах специфика может отличаться.
В прошлом году в ходе разработки бюджета правительство рассматривало вопрос о том, разрешить ли должностным лицам, имеющим особые звания, и военнослужащим продолжать службу, одновременно получая пенсию по выслуге лет. Министерство внутренних дел, сославшись на нехватку кадров, поддержало это предложение. Министерство обороны выступило против, поскольку увидело необходимость дополнительного финансирования, а также противоречие сути пенсии по выслуге лет. Поэтому предложение не было выдвинуто.
Подготовкой предложений теперь займется отдел межведомственной координации Госканцелярии. Его руководитель Петерис Вилкс заявил De Facto, что главным предложением может стать повышение возраста выхода на пенсию по выслуге лет и стажа работы. "Это первостепенная вещь. И все признают, что это, безусловно, осуществимо, потому что общий пенсионный возраст значительно вырос. А здесь речь идет об увеличении пенсионного возраста в среднем с 50 до 55 или 60 лет, нужно смотреть по профессиям отдельно", - подчеркнул Вилкс.
Эксперты Госканцелярии при пересмотре условий назначения пенсии по выслуге лет могут предложить оставить в качестве основного критерия угрозу жизни и здоровью. Следовательно, военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел, скорее всего, сохранят эту привилегию. Однако можно было бы обсудить необходимость введения пенсий по выслуге лет для дипломатов, судей, прокуроров и деятелей искусства. В любом случае в Госканцелярии подчеркивают, что изменения точно не коснутся тех, кто работает уже давно и рассчитывает на приближающуюся пенсию по выслуге лет.
Госканцелярия сообщила, что в 2020 году Эстония осуществила переходный процесс, отменив пенсию по выслуге лет для тех работников, которые поступили на службу после 31 декабря 2019 года. Тем, кто уже работал до этого, пенсия по выслуге лет выплачиваться будет.
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