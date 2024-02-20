Правда ли, что воздух из закончившейся капельницы может попасть в вену и привести к смерти?

Многие боятся, что после того, как капельница для внутривенной инфузии закончится, воздух из неё может попасть в кровеносную систему и спровоцировать смертельно опасную воздушную эмболию. "Проверено.Медиа" рассказывает, обоснованно ли такое опасение.
Вероятное попадание в вену воздуха из закончившейся капельницы тревожит многих интернет-пользователей. Вопросы, что в таком случае будет с пациентом и насколько это опасно, задают на форумах, в блогах и в сообществах о медицине в социальных сетях. Популяризирует этот страх и массовая культура — например, персонаж Иэна Маккеллена в фильме "Способный ученик" совершает суицид, дунув во вставленный в вену катетер. В сериале "Доктор Хаус" диктатор Дибала пытается спровоцировать доктора Эллисон Кэмерон, чтобы она ввела ему пузырёк воздуха вместе с инъекцией. Смертельная опасность воздуха в капельнице или просто в шприце обыгрывается также в сериалах "Оранжевый — хит сезона" и "Монстры", а в финале "Вечности" главный герой именно таким образом расправляется со своим заклятым врагом (правда, воздушная эмболия не убивает его, а вызывает синдром запертого человека).
Воздушная эмболия — это попадание в кровеносное русло пузырьков воздуха. Её распространённость определить сложно, поскольку лёгкие случаи протекают бессимптомно и больные не обращаются за медицинской помощью. В зависимости от того, где оказался пузырёк воздуха, выделяют венозную, артериальную и церебральную эмболию (она же эмболия мозговых артерий). Венозная не так серьёзна, как артериальная, которая в свою очередь менее опасна церебральной. Для каждой из этих разновидностей различаются и опасные объёмы воздуха. Так, даже 2-3 мл воздуха, попавшие в мозговые артерии, смертельно опасны, в то время как для летального исхода при венозной эмболии требуется не меньше 100-200 мл. Симптоматика также отличается — при закупорке мозговых артерий формирование патологии происходит по типу ишемического инсульта, при поражении лёгочной артерии развивается дыхательная недостаточность и инфаркт лёгкого, а при закупорке артерии, питающей орган, — поражение и возможный некроз его тканей.
Нередко воздушная эмболия наступает из–за прорыва стенок альвеол с капиллярами; в частности, это распространённое осложнение среди дайверов, не соблюдающих технику безопасности. Также она может возникать как осложнение травм грудной клетки, при разрыве плацентарных вен в родах, во время хирургических вмешательств. Описаны даже случаи воздушной эмболии у женщин во время кунилингуса при наличии повреждений и разрывов в тканях влагалища или матки. Также воздух может попадать в систему кровоснабжения из-за неправильно подобранного режима аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
В норме давление в периферических венах (именно в них устанавливают капельницы) не позволяет воздуху извне попадать вовнутрь. В этом легко убедиться, если вспомнить процесс взятия крови из вены — при введении иглы кровь начинает вытекать наружу, а не воздух всасывается в кровеносную систему. Поэтому даже если капельница закончится, воздух из неё не попадёт в организм, напротив, небольшое количество крови может подняться по катетеру.
Однако в яремной или подключичной вене давление может катастрофически падать вследствие обезвоживания и даже становиться отрицательным. Впрочем, в таких условиях периферические вены "сдуваются" и поставить капельницу невозможно. Более того, чтобы помочь пациенту с сильным обезвоживанием, необходимо ввести в организм столько жидкости, что делать это через капельницу неэффективно, и в таких случаях обычно устанавливают центральный венозный катетер. Во время процедуры врачи и их ассистенты тщательно следят за тем, чтобы не допустить попадания воздуха в вену; по "золотому стандарту" им рекомендуется проводить катетеризацию под УЗИ-контролем. Для предотвращения воздушной эмболии пациента предварительно помещают в положение Тренделенбурга (при котором таз расположен выше головы) — место установки катетера таким образом оказывается ниже сердца, тем самым сводя риск проникновения пузырьков воздуха в кровоток к минимуму. Также рекомендуется не проводить установку ЦВК на вдохе пациента, чтобы давление в центральных венах было максимальным, а снимать его, наоборот, следует на выдохе или во время выполнения манёвра Вальсалвы*.
Однако полностью исключить вероятность, что во время этой процедуры воздух попадёт в кровеносную систему, нельзя. Например, кардиолог Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Константин Крулев описывает такой случай:
"Много лет назад ко мне в реанимацию привезли пациента с диагнозом инсульт. Он был обезвожен – с момента инсульта прошло более суток, и всё это время он не мог пить, так как был без сознания. Чтобы поставить ему центральный венозный катетер, я ввёл иглу в подключичную вену, и отсоединил шприц, чтобы ввести в иглу проводник. В это время раздался свистящий звук – в вену через иглу начал поступать воздух. Конечно, я быстро зажал просвет иглы пальцем, но какое-то количество воздуха всё-таки попало в кровеносную систему. Хоть я и знал, что это относительно безопасно, но стало не по себе. Правда, в итоге всё закончилось благополучно – на фоне восполнения объёма жидкости пациенту стало намного лучше, и он даже пришёл в сознание".
Несмотря на все предосторожности, воздушная эмболия — распространённое осложнение в хирургии. При нейрохирургических вмешательствах, например, она происходит почти в 80% случаев, а при ортопедических — в 57%. Описаны даже случаи воздушной эмболии при офтальмологических операциях — удалении инородного тела и исправлении отслойки сетчатки.
Специалисты из Университета Джонса Хопкинса (США) проанализировали более 4000 отчётов о возникновении воздушной эмболии в ходе хирургических процедур и разделили вмешательства на группы: высокого риска, умеренного и низкого. В первой группе оказалось семь операций: краниотомия в сидячем положении (тип операции на головном мозге, который включает удаление части черепной коробки для получения доступа к мозгу), операции на задней черепной ямке или в области шеи, лапароскопические процедуры, замена тазобедренного сустава, кесарево сечение, установка и снятие ЦВК, а также исправление краниосиностоза — раннего сращения черепных швов. Ни в группу умеренного, ни в группу низкого риска не входят процедуры, связанные с установкой капельниц в периферические вены.
Таким образом, обычно давление в периферических венах, куда и устанавливается капельница, не позволяет воздуху попадать в систему кровообращения. При обезвоживании венозное давление может критически снижаться, правда, пациенту в таком состоянии ставить обычную капельницу и почти невозможно, и неэффективно. Вместо этого больному устанавливают центральный венозный катетер, при этой процедуре риск воздушной эмболии куда выше. Однако его можно существенно снизить благодаря правильной технике выполнения и дополнительным мерам предосторожности вроде УЗИ-контроля.
*Упражнение, заключающееся в попытке сделать сильный выдох при зажатом рте и носе и сомкнутых голосовых связках. Используется, например, авиапассажирами, чтобы избавиться от ощущения заложенности ушей во время набора или сброса высоты, а также турбулентности.
Неправда
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