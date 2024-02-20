Правда ли, что воздух из закончившейся капельницы может попасть в вену и привести к смерти?

"Много лет назад ко мне в реанимацию привезли пациента с диагнозом инсульт. Он был обезвожен – с момента инсульта прошло более суток, и всё это время он не мог пить, так как был без сознания. Чтобы поставить ему центральный венозный катетер, я ввёл иглу в подключичную вену, и отсоединил шприц, чтобы ввести в иглу проводник. В это время раздался свистящий звук – в вену через иглу начал поступать воздух. Конечно, я быстро зажал просвет иглы пальцем, но какое-то количество воздуха всё-таки попало в кровеносную систему. Хоть я и знал, что это относительно безопасно, но стало не по себе. Правда, в итоге всё закончилось благополучно – на фоне восполнения объёма жидкости пациенту стало намного лучше, и он даже пришёл в сознание".