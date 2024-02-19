Эксперты: бумажные стаканчики могут быть такими же вредными, как пластиковые

Эксперты по охране окружающей среды предупреждают, что из-за пленки на таких чашках и стаканах они могут быть такими же вредными, как и пластиковая посуда. Чашки изготавливаются из сложной смеси синтетических материалов и химических веществ. К сожалению, подобные смеси иногда используются и для чашек, изготовленных из органических материалов, таких как кукуруза, сахарный тростник и т. д.

Специализирующаяся на токсикологии окружающей среды исследователь Джейн Манке, возглавляющая Форум по пищевой упаковке в Цюрихе (Швейцария), отмечает, что точный состав этой посуды может быть неизвестен не только ученым, проводящим анализ, но и производителям, поскольку в процессе производства между используемыми материалами могут происходить случайные химические реакции, в результате которых образуются новые вещества, в том числе вредные и даже ядовитые для окружающей среды и человека комбинации.

По ее мнению, поэтому нет смысла регулировать состав веществ, используемых в производстве этой посуды.

Исследователи в области экологии согласны с тем, что лучше вообще отказаться от одноразовых бумажных стаканчиков.

Соучредитель и генератор идей латвийской компании Snow Recycle Андрей Дарзело обещает выпустить уникальный продукт на рынок Латвии и всего мира в феврале следующего года. Первым продуктом предприятия станут стаканчики для напитков, изготовленные из пищевых отходов. Завод будет расположен в Елгаве, в настоящее время заключаются договоры на поставку производственного оборудования из Японии, Германии и других зарубежных стран.

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