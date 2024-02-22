Манский о Собчак и "голой вечеринке": "Сейчас они хлебают полной ложкой"

Виталий Манский упомянул о споре между ним и Ксенией Собчак, который произошел накануне "голой вечеринки" Насти Ивлеевой:

"Ксения на этот эфир уже пришла в костюме и в гриме, в котором она через час после этого эфира отправилась на "голую вечеринку", абсолютно не подозревая о ее последствиях [...]. На этом баттле, ничего не зная о "голjq вечеринкt", я ее практически отговаривал.

Нет, Ксения, когда твоя страна совершает ежедневные преступления в Украине, неприлично заниматься развлечением себя и других. Она это не услышала. Она отправилась на эту "голую вечеринку".

Сейчас они хлебают полной ложкой - их вырезают из всех огоньков, их жмут по бизнесу, по налоговой проверке, расторгают контракты, отправляют петь туда, куда не хотели, и т. д.".

Документалист также ответил на вопрос, почему после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины дал интервью Ксении Собчак.

"Наверное, меня можно упрекнуть в недостаточной тщательности подбора аудитории и каналов, с которыми я общаюсь", - заметил Манский.

Ему было необходимо обратиться к другой аудитории: "Как бы ни относиться к Ксении, но у нее есть большая аудитория, к которой у меня нет других заходов.[...] Мне интересно попробовать, прощупать их пульс через их реакцию на этот разговор".

Виталий Манский подчеркнул, что при определенных условиях, если бы это был прямой эфир, он бы мог общаться с Владимиром Соловьевым, но "разговор с ним - не цель".

Видео: Интервью с Виталием Манским

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