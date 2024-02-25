Российскую зерновую конференцию посетили несколько компаний из Латвии

Среди участников зернового форума со значительным товарооборотом - также Riga Bulk Terminal. Реальным бенефициаром в Регистре предприятий указан президент Латвийской автомобильной федерации Раймонд Кисиелс. Перед предыдущими выборами в Сейм он пожертвовал "Объединенному списку" 6000 евро. Кисиелс рассказал, что компания на организованном Россией форуме встретилась с клиентами из Центральной Азии, а также изучила конкурентов и тенденции рынка.

"Бизнес есть бизнес. Нужно быть в курсе всего. [...] Вам, журналистам, легко говорить: "Почему, зачем?". В бизнесе нужно знать все, что происходит. Если вы занимаетесь этой темой, вы должны иметь информацию обо всем - где какие рынки, кто везет в Египет, кто в Африку", - сказал Кисиелс, подчеркнув при этом, что сам Riga Bulk Terminal не отгружает российское зерно.

По поводу своего отношения к торговле с РФ Кисиелс сказал: "Поймите, это абсурдная ситуация. Если Франция, Германия купят, а одна страна - нет, это [ничего] не изменит. Латвийский рынок крошечный на этом фоне".

Между тем компания RIX Shipmanagement в письменном ответе указала, что основной целью ее представителей в Дубае была выставка Gulfood 2024, при этом компания участвовала в Российском зерновом форуме, так как его посетили как существующие, так и потенциальные клиенты из Казахстана, Швейцарии и Турции.

На этой неделе Сейм принял решение запретить ввоз сельхозпродукции из России и Беларуси, однако существенного влияния на логистические компании это не окажет. Продукцию по-прежнему будет разрешено провозить через Латвию транзитом, а также растаможивать в Латвии и ввозить в другие страны-члены Евросоюза. Министерство сельского хозяйства заявило в комиссии Сейма, что по крайней мере в категории зерна запрет Сейма будет распространяться только на 1,4% грузов, импортируемых из РФ. Какие именно российские продукты нельзя будет использовать в Латвии, определит Кабинет министров.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!