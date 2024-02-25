Российскую зерновую конференцию посетили несколько компаний из Латвии

На этой неделе в Дубае прошел форум, организованный Союзом российских экспортеров зерна, на участие в котором подали заявки 800 различных организаций. Форум представлен как возможность установить деловые контакты и узнать новости экспорта российского зерна. В список участников также вошли 13 компаний из Латвии, сообщает программа De Facto.
На прошлой неделе в Дубае (ОАЭ) прошла продовольственная выставка Gulfood 2024, на которой продукцию представили компании со всего мира. Параллельно с большим мероприятием прошли и более мелкие, в том числе форум Союза российских экспортеров зерна. Организаторы из России подчеркнули, что это возможность встретиться с основными игроками российского зернового рынка. Форум в ОАЭ проходит второй год. Минимальная плата за участие составляет 1500 евро.
Форум открыла заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут. В своем выступлении она заявила: "Хочу подчеркнуть, что Россия была и остается, несмотря на все ситуации, которые происходят сейчас, надежным партнером". Среди тем панельных дискуссий были экспортный потенциал российского зерна, различные проблемы, вызванные западными санкциями, а также переход к прямому сотрудничеству с дружественными России странами.
В списке участников форума отмечены 13 предприятий из Латвии. Несколько известных латвийских портовых терминалов, логистические компании, а также одна компания по страхованию грузов и уже упомянутый в предыдущих передачах торговец Avrora Baltic. Компанию особенно отличает большой оборот. В 2022 году, после российского вторжения в Украину, он увеличился в три раза и составил почти 180 млн евро. В компании не ответили на вопросы Латвийского телевидения о развитии бизнеса и торговле с Россией.
Другими участниками форума из Латвии были MG Trade, Danir 19, Riga Bulk Terminal, Alpha Osta, Ventspils Grain Terminal (Вентспилсский зерновой терминал), RIX Shipmanagement, Modus Commodity Service, BSG Terminal, Pro Logistics Consultancy DWC, Incolab Services, SGS Vostok, Hydrogenium. LTV попыталось связаться с крупнейшими по обороту предприятиями из списка.
После Avrora Baltic наибольший оборот в 2022 году был у MG Trade - 19,8 млн евро и Danir 19 - 16,7 млн. Председатель правления и совладелец MG Trade Улдис Пирктиньш, выслушав, о чем идет речь, ответил, что комментариев со стороны MG Trade не будет. Член правления Danir 19 Роман Ванагс прервал телефонный разговор в момент, когда передача начала задавать вопрос.
Работающую в Рижском порту компанию Alpha Osta до сих пор широко обсуждали в СМИ. Ее крупнейшим собственником временно является сельскохозяйственный кооператив Latraps. В декабре прошлого года Latraps заявил, что выступает против сотрудничества с Россией, и потребовал от Alpha Osta прекратить обслуживание российских грузов. Теперь на вопрос, почему Alpha Osta участвует в зерновой конференции, организованной РФ, в Latraps письменно ответили, что об этом надо спросить у самой компании: "Реализуя свою позицию, Latraps прекратил сотрудничество с SIA Alpha Osta".
Тем не менее из перечня владельцев Latraps не пропал, и ранее в интервью LTV член совета компании и глава "Крестьянского Сейма" Юрис Лаздиньш заявил, что Latraps не может указывать Alpha Osta, что делать, так как это ограничено договором, заключенным между акционерами.
На вопрос, почему Latraps начал выступать против перевалки российского зерна только в конце прошлого года, Лаздиньш ответил: "Во-первых, объемы были очень малы, и казалось, что геополитическая ситуация изменится гораздо быстрее, чем сейчас. Поэтому никаких действий предпринято не было".
LTV связалось с председателем правления Alpha Osta Игорем Педо. Перед предыдущими выборами в Сейм он пожертвовал шесть тысяч евро партии "Латвия на первом месте", возглавляемой Айнаром Шлесерсом. Когда был задан вопрос о транзите российского зерна, Педо прервал разговор.
Участие в конференции и торговлю с Россией подробно объяснил председатель правления Ventspils Grain Terminal, бывший депутат Вентспилсской городской думы Владислав Шафранскис. Он представлял в думе как "Центр согласия", так и Партию реформ. Шафранскис сообщил, что Ventspils Grain Terminal на Российском зерновом форуме искал деловые контакты: "В этом мероприятии участвуют не только российские сельхозпроизводители, но и производители из Казахстана и других стран. Мы ищем новые контакты. [...] Я думаю, что в интересах нашей страны привлечь как можно больше таких грузов для обеспечения экономического развития. Кроме того, я считаю, что лучше, чтобы мы, Латвия, эти деньги зарабатывали".
На вопрос об этических соображениях в бизнесе с Россией Шафранскис ответил: "Этический или неэтичный вопрос, нужно смотреть на него в международном контексте. Зерно, которое идет из России через Латвию, в больших количествах попадает в страны Центральной Африки, где у людей нет средств, где люди голодают".
Среди участников зернового форума со значительным товарооборотом - также Riga Bulk Terminal. Реальным бенефициаром в Регистре предприятий указан президент Латвийской автомобильной федерации Раймонд Кисиелс. Перед предыдущими выборами в Сейм он пожертвовал "Объединенному списку" 6000 евро. Кисиелс рассказал, что компания на организованном Россией форуме встретилась с клиентами из Центральной Азии, а также изучила конкурентов и тенденции рынка.
"Бизнес есть бизнес. Нужно быть в курсе всего. [...] Вам, журналистам, легко говорить: "Почему, зачем?". В бизнесе нужно знать все, что происходит. Если вы занимаетесь этой темой, вы должны иметь информацию обо всем - где какие рынки, кто везет в Египет, кто в Африку", - сказал Кисиелс, подчеркнув при этом, что сам Riga Bulk Terminal не отгружает российское зерно.
По поводу своего отношения к торговле с РФ Кисиелс сказал: "Поймите, это абсурдная ситуация. Если Франция, Германия купят, а одна страна - нет, это [ничего] не изменит. Латвийский рынок крошечный на этом фоне".
Между тем компания RIX Shipmanagement в письменном ответе указала, что основной целью ее представителей в Дубае была выставка Gulfood 2024, при этом компания участвовала в Российском зерновом форуме, так как его посетили как существующие, так и потенциальные клиенты из Казахстана, Швейцарии и Турции.
На этой неделе Сейм принял решение запретить ввоз сельхозпродукции из России и Беларуси, однако существенного влияния на логистические компании это не окажет. Продукцию по-прежнему будет разрешено провозить через Латвию транзитом, а также растаможивать в Латвии и ввозить в другие страны-члены Евросоюза. Министерство сельского хозяйства заявило в комиссии Сейма, что по крайней мере в категории зерна запрет Сейма будет распространяться только на 1,4% грузов, импортируемых из РФ. Какие именно российские продукты нельзя будет использовать в Латвии, определит Кабинет министров.
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