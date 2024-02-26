Любите пернатых и природу? Примите участие в фотоконкурсе!

Чтобы мотивировать людей быть ближе к природе, Латвийский национальный музей природы уже более 20 лет проводит фотоконкурс, и представленные работы всегда раскрывают что-то новое и удивительное о жизни латвийских птиц. Конкурсная комиссия тщательно оценивает каждую фотографию: внимание уделяют не только видам птиц, но и композиции в целом, а также отношению автора к природе.

На конкурс могут быть представлены только сделанные в Латвии фотографии диких птиц. Фотографии будут оцениваться в четырех возрастных группах: дети (до 12 лет), молодежь (13-20 лет), взрослые (21-50 лет) и сениоры (старше 51 года). В каждой возрастной группе будет один победитель. Один участник может представить от одной до трех цветных распечатанных фотографий размером 30х40 см.

Работы на конкурс можно подать лично в Латвийский национальный музей природы или отправить по почте до 20 марта. Объявление лауреатов, награждение и открытие фотовыставки лучших работ состоится 12 апреля в Музее природы. О призах для лауреатов позаботятся SIA Baltic optics, Рижский зоопарк, Латвийский Национальный музей природы и другие спонсоры.



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