В Венгрии избран новый президент

После избрания Шуйок принял присягу. Он вступит в должность 5 марта.

На прошлой неделе Шуйока на должность президента выдвинула правящая партия Fidesz.

Малоизвестный широкой общественности Шуйок в 2014 году стал судьей Конституционного суда, а два года спустя - его председателем.

Должность президента Венгрии в основном церемониальная.

10 февраля действующий президент Новак объявила о своей отставке в связи со скандалом, вызванным ее решением о помиловании преступника, осужденного за сексуальное насилие над детьми.

Новак занимала должность президента с 2022 года.

"Я подписала помилование, что вызвало замешательство и беспокойство у многих людей", - заявила, сообщая об уходе с должности, Новак, признав, что ошиблась.

В 2023 году Новак помиловала бывшего заместителя директора государственного детского дома. В 2022 году этот мужчина был приговорен более чем к трем годам тюрьмы за то, что помогал скрыть совершенные директором детского дома сексуальные преступления в отношении детей.

Директор детдома был осужден на восемь лет тюрьмы за сексуальное использование как минимум десяти детей в период времени с 2004 по 2016 год.

Новак помиловала заместителя директора детдома одновременно с еще примерно 20 заключенными в связи с визитом папы римского Франциска в Венгрию в апреле 2023 года. Сначала Новак отрицала, что поступила неправильно, и отвергла призывы официально дать пояснения по поводу своего решения.

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