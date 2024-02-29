СМИ: Киев опасается, что российские войска могут прорвать линию обороны

При этом оценка Киевом ситуации на поле боя становится все более мрачной, поскольку украинские подразделения пытаются остановить российские атаки, экономя при этом количество выпущенных снарядов, сообщает Bloomberg.

Потеря Авдеевки и нескольких других сел на востоке Украины, а также задержка Конгрессом США предоставления существенной американской помощи усилили опасения, что силы обороны Украины, возможно, не смогут остановить российское наступление. Это должно стать предупреждающим сигналом для союзников Киева, цитирует агентство слова неназванного европейского чиновника.

Путин хочет захватить Киев и Одессу

Российский диктатор Владимир Путин по-прежнему хочет захватить крупнейшие города Украины, в том числе Киев и Одессу, сообщает Bloomberg со ссылкой на украинские спецслужбы. Взятие Одессы позволит ему перекрыть экспорт зерна из Украины и получить доступ к Приднестровью, которое уже попросило у РФ "защиты" в противостоянии с Кишиневом.

В то же время агентство отмечает, что в зависимости от исхода текущей военной кампании Россия примет решение, продолжать ли медленное наступление или накапливать ресурсы для более масштабного удара по прорыву обороны Украины летом. Однако два года войны истощили силы России, поэтому крупномасштабное наступление станет вызовом для Кремля.

В четверг, 29 февраля, президент России в своем обращении к Федеральному собранию заявил, что "абсолютное большинство россиян" поддерживают его полномасштабную войну против Украины. Кроме того, он пригрозил "трагическими последствиями" в случае направления иностранных сил в Украину и обвинил Запад в "спровоцировании конфликтов в Украине, на Ближнем Востоке и в других регионах мира".

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