Еврокомиссия приговорила Apple к штрафу в размере 1,8 миллиарда евро

"Пользователи устройств Apple в Евросоюзе не могли свободно выбрать, где, как и за какую стоимость приобретать подписку на потоковое вещание музыки", - указала комиссар ЕС по конкуренции Маргрет Вестагер.

Штраф связан с практикой Apple брать с предприятий комиссию в размере 30% за продажу через другие приложения, работающие на операционной системе iOS в смартфонах iPhone и планшетах iPad.

Предприятиям, желающим избежать этой комиссии и, таким образом, снизить свои цены, приходилось осуществлять продажу за пределами приложения.

Однако Apple также запрещала компаниям использовать iOS для информирования пользователей о ценах или предоставления ссылки на страницу регистрации, пояснили в Еврокомиссии.

Например, Spotify, продавач подписки, использовал свой сайт, а не приложение Spotify в устройствах на iOS.

Однако пользователи могли подписаться на услуги Apple Music, используя приложение iOS Music.

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