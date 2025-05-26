Государство усилит надзор за обменом наличной валюты

Услуги обмена наличной валюты достаточно популярны: в 2024 году оборот этого рынка составил 197 млн евро. Сейчас в Латвии готовятся новые поправки к закону "О противодействии легализации средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма и пролиферации" (NILLTPFN). Среди мер, призванных снизить риски преступных деяний, в документе упоминалось и возможное снижение порога сделок, требующих тщательного изучения клиента, с нынешних 1500 евро до меньшей суммы. Вопрос вызвал острые дискуссии в отрасли. TVNET+ выяснил, что решили в итоге.
Операции с наличными деньгами вызывают пристальное внимание латвийских фискальных органов, ибо доля теневой экономики в нашей стране все еще высока. Как уже сообщал TVNET+, в начале 2024 года правительство приняло "План по ограничению теневой экономики на 2024-2027 годы" и энергично создает нормативную базу для его реализации.
Под особым надзором - операции в наличной валюте. Из-за серьезных рисков вопрос находится в компетенции весьма серьезных организаций, включая Службу финансовой разведки (FID).
Общие объемы операций, проводимых в пунктах обмена валют, значительные.
- в 2021 году - 122 млн евро;
- в 2022 году - 197 млн евро;
- в 2023 году - 207 млн евро;
- в 2024 году - 197 млн евро.