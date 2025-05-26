Государство усилит надзор за обменом наличной валюты

Услуги обмена наличной валюты достаточно популярны: в 2024 году оборот этого рынка составил 197 млн евро. Сейчас в Латвии готовятся новые поправки к закону "О противодействии легализации средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма и пролиферации" (NILLTPFN). Среди мер, призванных снизить риски преступных деяний, в документе упоминалось и возможное снижение порога сделок, требующих тщательного изучения клиента, с нынешних 1500 евро до меньшей суммы. Вопрос вызвал острые дискуссии в отрасли. TVNET+ выяснил, что решили в итоге.