Президент Латвии полностью поддерживает усиление санкций против России

Евросоюз рассматривает возможность отключения более 20 российских банков от системы SWIFT в рамках нового пакета санкций, сообщило ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как напомнил Дрегерис, Латвия последовательно выступает за максимально жесткие санкции против России.

"Президент Латвии полностью поддерживает усиление санкций, чтобы ослабить способность России продолжать агрессию против Украины и обеспечить ответственность за нарушения международного права", - сказал советник Ринкевича.

Bloomberg пишет, что Европейская комиссия проводит консультации со странами ЕС, но сроки принятия решения пока не определены.

Также обсуждаются новые торговые ограничения на сумму около 2,5 миллиарда евро, чтобы сократить доходы России и ограничить доступ к технологиям для производства оружия.