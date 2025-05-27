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Интервью Как возникли убытки airBaltic и куда сейчас движется компания?

Перевод: rus.tvnet.lv
Председатель совета директоров airBaltic Андрей Мартынов

Отмененные рейсы, двигатели, которые не полностью пригодны для использования, увольнение председателя правления и огромные убытки в бухгалтерских графах - вот лишь некоторые из перипетий, которые затронули национальную авиакомпанию airBaltic за последний год. Председатель совета компании Андрей Мартынов в интервью TVNET+ рассказал о том, как возникли трудности, что происходит с бизнесом компании в настоящее время, какие изменения произошли в географии полетов компании и насколько далеко ей удалось зайти в привлечении дополнительного капитала на бирже.

- Говоря об этом, в обществе иногда можно услышать мнение, что airBaltic сдает свои новые самолеты в аренду ради прибыли, в то время как жители Латвии вынуждены летать на старых, приобретенных где-то в другом месте.

- У нас есть собственная сеть полетов и партнеры по сотрудничеству, которым мы сдаем наши самолеты в аренду. Проблема в том, что мы заключили договоры аренды наших самолетов с другими авиакомпаниями заблаговременно и на длительный срок. Это не то же самое, что вызвать такси через приложение Bolt.

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