Интервью Как возникли убытки airBaltic и куда сейчас движется компания?

Отмененные рейсы, двигатели, которые не полностью пригодны для использования, увольнение председателя правления и огромные убытки в бухгалтерских графах - вот лишь некоторые из перипетий, которые затронули национальную авиакомпанию airBaltic за последний год. Председатель совета компании Андрей Мартынов в интервью TVNET+ рассказал о том, как возникли трудности, что происходит с бизнесом компании в настоящее время, какие изменения произошли в географии полетов компании и насколько далеко ей удалось зайти в привлечении дополнительного капитала на бирже.