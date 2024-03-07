Правда ли, что от разбитого сердца можно умереть?

В художественной литературе и кино популярен образ романтического героя, чья несчастная или неразделённая любовь настолько сильна, что убивает влюблённого. Обычно в таких случаях говорят о разбитом сердце. "Проверено.Медиа" рассказывает, действительно ли такое может случиться или это всего лишь красивый образ.
Смерть от разбитого сердца описывает Альфред Теннисон в поэме "Энох Арден": вернувшись после десятилетнего отсутствия, муж узнаёт, что посчитавшая его погибшим жена живёт с его соперником, и умирает от разбитого сердца. Обыгрывается тема смерти от любви и в фильме "Дневник памяти": понимая, что его жена умирает, главный герой ложится к ней в кровать и умирает во сне. Описаны такие случаи и в реальной жизни: в 2022 году в Техасе в результате перестрелки была убита учительница Ирма Гарсиа, а спустя пару дней от сердечного приступа скончался её муж - Джо Гарсиа. Тогда СМИ писали именно о разбитом сердце потерявшего жену супруга.
Для начала нужно отметить, что далее в тексте словосочетание "смерть от разбитого сердца" употребляется в переносном значении, принятом в обыденной речи. Речь не идёт о том, что после вскрытия патологоанатом в качестве причины смерти укажет "разбитое сердце". Также мы не рассматриваем такие ситуации, в которых после пережитой трагедии человек совершает суицид или прибегает к саморазрушающему поведению (например, начинает злоупотреблять алкоголем или психоактивными веществами). Нас интересует только, может ли душевное переживание быть настолько сильным, чтобы физически изменить функционирование сердечной мышцы и тем самым привести к смерти "от разбитого сердца".
Может показаться, что этот фразеологизм можно заменить одним словом - "стресс". Но это не совсем так. Термин "стресс" ввёл в научный оборот в 1936 году канадский эндокринолог Ганс Селье, определив его как "неспецифический ответ организма на любое предъявленное ему требование". Он объяснял:
"Каждое предъявленное организму требование в каком-то смысле своеобразно, или специфично. На морозе мы дрожим, чтобы выделить больше тепла, а кровеносные сосуды кожи сужаются, уменьшая потерю тепла с поверхности тела. На солнцепёке мы потеем, и испарение пота охлаждает нас. Если мы съели слишком много сахара и содержание его в крови поднялось выше нормы, мы выделяем часть и сжигаем остальное, так что уровень сахара в крови нормализуется".
Все эти реакции специфичны, то есть ответ зависит от стимула. Стресс же вызывает неспецифическую реакцию. Селье приводит пример: мать, которая узнала, что её единственного сына убили на войне, испытывает стресс. Обнаружив спустя 20 лет, что известие было ошибочным и её сын жив, она тоже испытает стресс. Хотя стимулы и противоположны (горе - радость), реакция организма, скорее всего, будет похожей, то есть ответ неспецифичный.
Стресс принято разделять на физический (голод, холод, травма и т. д.) и эмоциональный (не только новость об убитом сыне, но и, например, длительное одиночество). В дальнейшем в этом тексте под стрессом будет пониматься именно эмоциональный стресс, а не физический.
Не каждый стресс негативно влияет на организм. Селье относил к стрессорам (то есть факторам, вызывающим стресс) и напряжённую игру в шахматы, и страстное объятие с любимым человеком. Таким образом, стресс - это исключительно реакция нашего организма (в первую очередь на гормональном уровне), а не значительное негативное внешнее влияние.
В 1991 году японский кардиолог Хикару Сато описал характерные изменения миокарда, возникающие из-за сильного стресса. При такой патологии верхушка левого желудочка значительно расширяется. Японский учёный увидел в этом сходство со специальным горшком для ловли осьминогов такоцубо и так и назвал новый синдром.
Сато считал, что эти изменения вызваны повреждениями миоцитов - мышечных клеток, составляющих основную часть в том числе и сердечной мышцы. В течение десяти лет после открытия новой патологии Сато и его коллеги описали ещё несколько аналогичных случаев. Все они развивались как ответ на сильное переживание и затрагивали в основном пожилых женщин. Подняв больничные записи и обратившись к архиву снимков сердца, Сато обнаружил, что пациенты с такими изменениями наблюдались в больнице и раньше. Так, первым задокументированным случаем считается пациент, поступивший в больницу Хиросимы в 1983 году. Через две недели терапии он был выписан с улучшением, однако что стало причиной развития патологии и как сложилась его жизнь после, неизвестно.
В 1997 году два случая кардиомиопатии такоцубо описали французские врачи. Первый: женщина 70 лет, ранее не страдавшая от патологий сердца, попала в больницу через несколько часов после смерти мужа. Второй: женщина 50 лет также без кардиологических патологий в анамнезе была госпитализирована через несколько часов после того, как её сын совершил суицид. Учёные отметили уникальность этих случаев - ранее только животные демонстрировали повреждения миокарда в ответ на резкий выброс нейромедиаторов (адреналин, норадреналин, дофамин). По-видимому, французские специалисты, незнакомые с японскими публикациями о кардиомиопатии такоцубо, дали патологии другое название: стрессовая кардиомиопатия человека.
И Сато, и французские специалисты винили в развитии синдрома именно выброс нейромедиаторов, в первую очередь адреналина. Однако такая гипотеза не объясняла, почему один человек после трагического известия попадает в больницу с сердечным приступом, а другой может хоронить близких одного за другим и оставаться физически здоровым.
Пролить свет на механизмы развития синдрома такоцубо попытались швейцарские учёные в исследовании 2019 года. Они пригласили 15 человек с ранее диагностированным синдромом и 39 здоровых добровольцев с теми же социально-демографическими характеристиками. Всех испытуемых помещали в МРТ-сканер, который фиксировал их мозговую деятельность. Выяснилось, что у тех, кто пережил синдром такоцубо, связь между областями мозга, отвечающими за контроль над эмоциями, и областями, отвечающими за физиологические реакции, значительно меньше. "Эмоции формируются в головном мозге, поэтому вполне возможно, что болезнь формируется в мозге. А потом мозг посылает соответствующие сигналы сердцу", - говорит Елена Гарди, соавтор исследования. Вместе с тем неизвестно, были ли у этих людей такие же ослабленные связи до того, как развился синдром такоцубо, или, напротив, именно он стал причиной изменений в мозге. Дана Доусон из фонда British Heart Foundation подчёркивает: "Эти наблюдения подтверждают наши давние предположения - об особой роли связи между мозгом и сердцем в формировании кардиомиопатии такоцубо".
Исследователи также указали в каждом случае, что стало причиной развития синдрома разбитого сердца у включённых в исследование добровольцев, а также уровень тропонина в их организме (индикатора поражения сердечной мышцы - чем он выше, тем больше ткани затронуто). Самые высокие уровни демонстрировал пациент, чьё "сердце разбилось" из-за ссоры с соседом. На втором месте оказались три человека, столкнувшиеся с неурядицами на работе - ссора с боссом, переживания и увольнение. Меньше сердечной ткани пострадало у пациента, которого покусала собака. Смерть близких и постановка им онкологического диагноза оказали наименее разрушительное влияние на сердце. Можно осторожно выдвинуть гипотезу, что некоторые люди более предрасположены остро реагировать на незначительные раздражители.
Эта гипотеза хорошо согласуется с тем, что к синдрому разбитого сердца могут приводить и радостные события. Таких пострадавших немного - всего 4% от всех, у кого выявляют синдром такоцубо, однако ни в симптомах, ни в вероятных осложнениях разницы обнаружено не было. Пострадавшим "разбивали сердце" дни рождения, свадьбы, неожиданный приезд в гости друзей и родственников, победы любимой спортивной команды и даже возвращение значимых для них людей после командировки или отпуска. "Несмотря на их разную природу, счастливые и грустные жизненные события схожим образом затрагивают наш организм и в конечном итоге вызывают синдром такоцубо", - приходят к выводу учёные.
Хотя патология описана сравнительно недавно, распространённость кардиомиопатии такоцубо среди других острых сердечно-сосудистых патологий сравнительно высока и составляет примерно 6%. Вместе с тем шанс умереть из-за синдрома разбитого сердца крайне низок: внутрибольничная летальность, по самым пессимистичным оценкам, не превышает 8%, а риск рецидива - 10%. Для сравнения: почти 19% пациентов с диагностированным инфарктом миокарда умирают в больнице.
Таким образом, художественный образ разбитого сердца в доказательной научной медицине стал названием вполне реального синдрома, вызванного реакцией на различные переживания - как горестные, так и радостные. Точный механизм развития патологии учёными пока не установлен, но доказано, что у некоторых людей нейромедиаторы сильно повреждают сердечную мышцу. И хотя в целом вероятность смерти при синдроме такоцубо не исключена, большинство заболевших всё-таки поправляются.
Правда
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