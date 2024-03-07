Правда ли, что от разбитого сердца можно умереть?

И Сато, и французские специалисты винили в развитии синдрома именно выброс нейромедиаторов, в первую очередь адреналина. Однако такая гипотеза не объясняла, почему один человек после трагического известия попадает в больницу с сердечным приступом, а другой может хоронить близких одного за другим и оставаться физически здоровым.

Пролить свет на механизмы развития синдрома такоцубо попытались швейцарские учёные в исследовании 2019 года. Они пригласили 15 человек с ранее диагностированным синдромом и 39 здоровых добровольцев с теми же социально-демографическими характеристиками. Всех испытуемых помещали в МРТ-сканер, который фиксировал их мозговую деятельность. Выяснилось, что у тех, кто пережил синдром такоцубо, связь между областями мозга, отвечающими за контроль над эмоциями, и областями, отвечающими за физиологические реакции, значительно меньше. "Эмоции формируются в головном мозге, поэтому вполне возможно, что болезнь формируется в мозге. А потом мозг посылает соответствующие сигналы сердцу", - говорит Елена Гарди, соавтор исследования. Вместе с тем неизвестно, были ли у этих людей такие же ослабленные связи до того, как развился синдром такоцубо, или, напротив, именно он стал причиной изменений в мозге. Дана Доусон из фонда British Heart Foundation подчёркивает: "Эти наблюдения подтверждают наши давние предположения - об особой роли связи между мозгом и сердцем в формировании кардиомиопатии такоцубо".