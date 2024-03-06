Во сколько обошлись Цукербергу неполадки в Интернете?

Дэн Айвз, управляющий директор Wedbush Securities, сообщил изданию, что Цукерберг потерял во вторник, 5 марта, около 100 миллионов долларов из-за того, что принадлежащие ему платформы по всему миру вышли из строя. Пока они не работали, цена акций Meta также упала на 1,5%.

Компания получает большую часть своего дохода от рекламы, показываемой пользователям ее платформ, и из-за "технических проблем" прибыль значительно снизилась.

Meta вряд ли раскроет, насколько велики фактические потери, но Дэн Айвз сообщил изданию: "Это крошечная сумма дохода, вероятно, менее 100 миллионов долларов упущенной выгоды".

Такая сумма может быть не существенной для компании, поскольку ее общая прибыль в 2023 году составила около 134 млрд. долларов.

Почему не работал Facebook?

Компания сказала, что виной были "технические проблемы", оставив место для спекуляций относительно того, что же произошло на самом деле.

Представитель Facebook сообщил изданию, что во вторник, 5 марта, также возникли проблемы с внутренними системами компании, что могло вызвать проблемы у пользователей платформ.

Пользователи соцсети Х поделились догадками о том, что же произошло на самом деле. Некоторые предполагают, что платформы вышли из строя из-за кибератак, поскольку в США был "Супервторник", когда в нескольких штатах проходили президентские праймериз.

Эксперт по технологиям Джейк Мур сообщил изданию, что кибератака хоть и не невозможна, но маловероятна.

Facebook и раньше переставал работать, но причин этому может быть много. Хотя маловероятно, что это была кибератака, ее нельзя полностью исключать, но гораздо более вероятно, что это была еще одна проблема внутренней сети.

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