Лилии, тюльпаны, нарциссы. Какие цветы опасны для здоровья кошек?

Важно отметить, что все необычное для кошки, что она, скорее всего, попытается не только понюхать, но и попробовать на вкус. Например, новое растение в доме может вызвать легкое раздражение желудка, рвоту и диарею. Поэтому стоит держать все растения и цветы в недоступном для любопытных питомцев месте.

"Однако следует учитывать, что есть несколько растений и цветов, листья которых могут быть смертельными при употреблении в пищу", - прокомментировала Лаура Поджука, представитель Remi.

Одними из самых опасных цветов для кошек являются лилии.

Любая часть этих цветов (цветок, листья, стебель или даже пыльца) может вызвать у кошки отравление. Попадание частиц цветков лилии в организм может быть совершенно случайным - пыльца может осесть на шерсти кошки, а затем попасть в организм во время чистки шерсти.