Лилии, тюльпаны, нарциссы. Какие цветы опасны для здоровья кошек?

В преддверии Международного женского дня Центр помощи кошкам Remi поделился полезной информацией о растениях и цветах, которые опасны для здоровья и жизни домашних животных, а также о тех, которые безвредны, и поэтому их можно смело дарить на праздники.
Важно отметить, что все необычное для кошки, что она, скорее всего, попытается не только понюхать, но и попробовать на вкус. Например, новое растение в доме может вызвать легкое раздражение желудка, рвоту и диарею. Поэтому стоит держать все растения и цветы в недоступном для любопытных питомцев месте.
"Однако следует учитывать, что есть несколько растений и цветов, листья которых могут быть смертельными при употреблении в пищу", - прокомментировала Лаура Поджука, представитель Remi.
Одними из самых опасных цветов для кошек являются лилии.
Любая часть этих цветов (цветок, листья, стебель или даже пыльца) может вызвать у кошки отравление. Попадание частиц цветков лилии в организм может быть совершенно случайным - пыльца может осесть на шерсти кошки, а затем попасть в организм во время чистки шерсти.
Тюльпаны, азалии, нарциссы, гвоздики, гиацинты, ландыши и пионы также могут представлять угрозу для здоровья кошки. Все эти растения ядовиты для кошек и могут быть для них смертельными. Кошкам нельзя давать пить воду из вазы, где стоят эти цветы!
Однако есть цветы, которые можно дарить со спокойным сердцем!
Хотя также стоит держать их подальше от вашего пушистого друга, так как они могут вызвать рвоту, если решат их попробовать.
У розы на стебле есть шипы, которые могут поранить кошачью пасть и лапы, но лепестки и листья розы вряд ли причинят кошке нечто большее, чем незначительное расстройство.
Если розы кажутся слишком банальными для праздничного поздравления, то есть и другие цветы, которые можно подарить владельцам кошек.
Согласно исследованию ASPCA (Американское общество по предотвращению жестокого обращения с животными), подсолнухи, фиалки, магнолии, жасмин и астры совершенно безопасны для кошки, даже если она решит попробовать их на вкус.
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