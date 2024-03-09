Липину интересно ⟩ Сильный потолок: как не надо поздравлять женщин с 8 марта

Даугавпилсская дума, конечно, в этом году учудила с поздравлениями. Наверняка вы уже видели как ролик, так и реакцию на него. Но это прекрасный повод еще раз проговорить, зачем вообще существует такой праздник, как 8 марта.
Август 1910 года. Немецкие активистки во главе с Кларой Цеткин предлагают праздновать Международный женский день с целью продвигать равные права, включая избирательное право женщин и движение суфражисток.
8 марта 2024 года. Мужчины Даугавпилсской думы во главе с мэр Андреем Элксниньшем выпускают ролик, в котором поздравляют женщин с праздником. В качестве главных женских достижений называется их помощь мужчинам.
Равные права? Нет-нет, не слышали.
Если вы хотите оценить сам ролик и реакцию общественности на него, то зайдите в статью, там расписано подробнее.
Но, несмотря на это, в комментариях полно людей, которые, кажется, искренне не понимают, что же тут не так. Ну поздравили и поздравили, откуда такая злость? Небось опять какие-то политические игры.
Что ж, я не зря обозначил историю праздника 8 марта. Его цель не в том, чтобы в последний момент купить букет, всунуть его жене/маме/коллеге и пробурчать фразы про "прекрасный пол" и "где ж мы без вас бы были".
Цель праздника в том, чтобы напомнить - женщины должны обладать теми же правами, что и мужчины. Зарабатывать столько же; получать такую же защиту; не бояться, в конце концов, пройтись пьяной из бара домой.
Но пока: зарплата женщин на 17,1% меньше мужской, каждая третья женщина по крайней мере раз в жизни подвергалась домашнему насилию, а количество комментариев в стиле "сама виновата" под каждой новостью об изнасиловании посчитайте, пожалуйста, сами.
И вот в контексте всего этого появляется поздравление от властей Даугавпилса, которое начинается со слов "Мы - мужчины. Нам, мужчинам, всегда есть чем заняться". "То ли дело вам, женщинам", - так и просится добавить сюда.
На всякий случай, я не пытаюсь выгуливать белое пальто - комплименты говорить сложно. Хрестоматийный пример - "Ты сегодня прекрасно выглядишь". А в остальные дни?
Но вот и давайте учиться. Женщины - не приложение к мужчинам, не шея для головы и не надежный тыл. И женщинам тоже "всегда есть чем заняться". Поэтому, поздравляя ваших знакомых с 8 марта, лучше все-таки выделить те качества, которыми они искренне гордятся и которые имеют ценность сами по себе, а не в комплекте с мужчинами.
Поясню: есть женщины, которым комфортно как раз-таки быть тем самым "надежным тылом". И если это их искренний выбор, а не что-то навязанное обществом, то прекрасно. Но быть мужчиной в 2024 году и осознанно класть женщин в ящичек с биркой "спасибо за помощь" - это низко и глупо.
Редакция RUS TVNET чуть более чем на половину состоит из женщин. Повелительница экономических тем Наталья Васильева, беспощадная к ошибкам и опечаткам Катрина Дергачёва, энергичная популяризатор талантов Латвии Раиса Смирнова, королева социальных сетей Алёна Фещенко и победительница скуки как по жизни, так и на работе Вероника Рутковска.
И, конечно, наш главный редактор, направляющая и разруливающая Эрика Сташкевич.
Мог ли я их всех описать словосочетаниями "мисс элегантность", "свет моих глаз" или "украшение редакции". Да мог бы, конечно. Но это бы настолько девальвировало их как людей, профессионалов и мастеров своего дела, что я бы не приятно бы сделал, а наоборот - показал бы свое наплевательское отношение к коллегам, которыми восхищаюсь.
Поэтому давайте все-таки видеть в людях вокруг (безотносительно их пола) людей, а не исполнителей функций и носителей каких-то заранее прописанных ролей, которые существуют для кого-то вокруг, а не для самих себя.
И, где бы вы ни находились на гендерном спектре, поздравляю вас с 9 марта! И с наступающим 10 марта. В целом - со всеми днями года. Пусть люди вокруг вас ценят, и пусть вас окружают только те, кого стоит ценить в ответ.
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