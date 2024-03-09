Липину интересно ⟩ Сильный потолок: как не надо поздравлять женщин с 8 марта

Но пока: зарплата женщин на 17,1% меньше мужской, каждая третья женщина по крайней мере раз в жизни подвергалась домашнему насилию, а количество комментариев в стиле "сама виновата" под каждой новостью об изнасиловании посчитайте, пожалуйста, сами.

И вот в контексте всего этого появляется поздравление от властей Даугавпилса, которое начинается со слов "Мы - мужчины. Нам, мужчинам, всегда есть чем заняться". "То ли дело вам, женщинам", - так и просится добавить сюда.

На всякий случай, я не пытаюсь выгуливать белое пальто - комплименты говорить сложно. Хрестоматийный пример - "Ты сегодня прекрасно выглядишь". А в остальные дни?

Но вот и давайте учиться. Женщины - не приложение к мужчинам, не шея для головы и не надежный тыл. И женщинам тоже "всегда есть чем заняться". Поэтому, поздравляя ваших знакомых с 8 марта, лучше все-таки выделить те качества, которыми они искренне гордятся и которые имеют ценность сами по себе, а не в комплекте с мужчинами.

Поясню: есть женщины, которым комфортно как раз-таки быть тем самым "надежным тылом". И если это их искренний выбор, а не что-то навязанное обществом, то прекрасно. Но быть мужчиной в 2024 году и осознанно класть женщин в ящичек с биркой "спасибо за помощь" - это низко и глупо.