Липину интересно ⟩ Как прошел "Оскар": "Барбигеймер", Миядзаки и Навальный

Другая легенда кино Уэс Андерсон все-таки получил своего "Оскара". Да, за короткометражку, но какая разница: если, во-первых, он это заслужил; а, во-вторых, фильм действительно прекрасен?

Награда за "Лучшие спецэффекты" оказалась у японского "Годзилла: Минус один". При скромнейшем бюджете в 10 миллионов долларов, авторам удалось не только воссоздать Японию 40-х годов, но еще и достоверно разрушить ее атаками гигантской ящерицы.

Ну и не то, чтобы совсем неожиданно, что "Лучшим документальным фильмом" были признаны "20 дней в Мариуполе". Но очень приятно, что режиссеру Мстиславу Чернову разрешили выступить с речью о войне в Украине, не прерывая его музыкой, как обычно происходит со слишком длинными благодарственными словами. В этот раз хватило такта понять, что речь идет о слишком важных вещах. Вещах важнее, чем попадать в запланированный хронометраж.

Любовь к кино... и не только

И, да, в этом году "Оскар" был куда более открыт к социальным и политическим вопросам.

Кроме речи Мстислава Чернова, необходимо упомянуть и тот факт, что сегмент In Memoriam (посвященный умершим за год работникам кинематографа) начался с кадров документального фильма "Навальный". Да-да, тех самых, где оппозиционер Алексей Навальный говорит о том, что будет значить его убийство.