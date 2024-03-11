Липину интересно ⟩ Как прошел "Оскар": "Барбигеймер", Миядзаки и Навальный

Как и каждый год, я с большим любопытством посмотрел церемонию вручения "Оскар". Понимаю всю нелепость концепта "соревнования в искусстве". И тем не менее, не могу отказаться от удовольствия. Тем более, что в этом году нашлось место и ожидаемым триумфам, и приятным сюрпризам, и, самое главное, любви к кинематографу.
Ожидаемые триумфы
Разумеется, "Оппенгеймер" стал главным победителем "Оскара". Семь статуэток, включая "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший актер" и "Лучший актер второго плана" (а также за музыку, монтаж и операторскую работу).
Вряд ли кого-то удивило, насколько уверенно "Оппенгеймер" собирает призы - это действительно была одна из самых впечатляющих киноработ за весь 2023 год. Масштабная история создателя самого разрушительного оружия, который слишком поздно осознает последствия своего изобретения.
Кроме впечатляющей технической стороны фильма (а снят "Оппенгеймер" просто невероятно), многим в сердце запал и посыл картины, который, к сожалению, сейчас звучит уж слишком ко времени.
Не менее ожидаемой была и награда в номинации "Лучшая женская роль второго плана". Давайн Джой Рэндольф в "Оставленных" стала эмоциональным ядром и одной из самых значимых частей этого искреннего и очень личного фильма.
Победителей в сценарных номинациях также было предсказать несложно. "Анатомия падения" ("Лучший оригинальный сценарий") и "Американское чтиво" ("Лучший адаптированный сценарий") были фаворитами большинства специалистов.
За что? "Анатомия падения" стала подробным и саркастичным разбором взаимоотношений полов в рамках одной отдельно взятой семьи, оставаясь при этом еще и увлекательным судебным триллером.