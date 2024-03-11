Пн, 11.03.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Липину интересно ⟩ Как прошел "Оскар": "Барбигеймер", Миядзаки и Навальный

Актеры и съемочная команда "Оппенгеймера" получают главную награду "Оскара-2024" Фото: REUTERS/Mike Blake
Артем Липин rus.tvnet.lv
,
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Как и каждый год, я с большим любопытством посмотрел церемонию вручения "Оскар". Понимаю всю нелепость концепта "соревнования в искусстве". И тем не менее, не могу отказаться от удовольствия. Тем более, что в этом году нашлось место и ожидаемым триумфам, и приятным сюрпризам, и, самое главное, любви к кинематографу.

Ожидаемые триумфы

Разумеется, "Оппенгеймер" стал главным победителем "Оскара". Семь статуэток, включая "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший актер" и "Лучший актер второго плана" (а также за музыку, монтаж и операторскую работу).

Вряд ли кого-то удивило, насколько уверенно "Оппенгеймер" собирает призы - это действительно была одна из самых впечатляющих киноработ за весь 2023 год. Масштабная история создателя самого разрушительного оружия, который слишком поздно осознает последствия своего изобретения.

Кроме впечатляющей технической стороны фильма (а снят "Оппенгеймер" просто невероятно), многим в сердце запал и посыл картины, который, к сожалению, сейчас звучит уж слишком ко времени.

Не менее ожидаемой была и награда в номинации "Лучшая женская роль второго плана". Давайн Джой Рэндольф в "Оставленных" стала эмоциональным ядром и одной из самых значимых частей этого искреннего и очень личного фильма.

Победителей в сценарных номинациях также было предсказать несложно. "Анатомия падения" ("Лучший оригинальный сценарий") и "Американское чтиво" ("Лучший адаптированный сценарий") были фаворитами большинства специалистов.

За что? "Анатомия падения" стала подробным и саркастичным разбором взаимоотношений полов в рамках одной отдельно взятой семьи, оставаясь при этом еще и увлекательным судебным триллером.

"Американское чтиво", в свою очередь, это самая чистая социальная сатира. Иногда, возможно, слегка очевидная. Но точная, хлесткая и злободневная - такое ценят и зрители, и критики.

"Зона интересов" также ожидаемо забрала награды за "Лучший фильм на иностранном языке" и "Лучший звук". В первой категории не было более заметных конкурентов, а во второй... Щемящие звуки Освенцима, которые фоном сопровождают всю историю - это краеугольная часть картины.

Еще один ожидаемый триумф относится к "Барби". Все знали, что награда за "Лучшую песню" достанется этому фильму. Единственным вопросом было, какая именно композиция заберет статуэтку: чувственная и лиричная What Was I Made For? Билли Айлиш или яркая и комедийная I’m Just Ken в исполнении Райана Гослинга.

Победила первая, став вторым "Оскаром" в коллекции 22-летней Айлиш. Но зато Гослинг устроил незабываемый перфоманс с рекордным количеством задействованных на сцене танцоров. Гослинг, что в фильме, что на сцене, показал мастер-класс в готовности смеяться над самим собой, делая это искренне и открыто.

Ввиду того, что "Оскар" закончился совсем недавно, смотреть ролик можно только на YouTube. Но вы перейдите по ссылке, вам понравится.

Приятные сюрпризы

Но "Оскар" оказался не настолько предсказуемым, как это виделось до церемонии. И, к счастью, практически все эти неожиданности оказались приятными (по крайней мере, для меня).

Начну со второго фильма по количеству полученных наград - "Бедные-несчастные" (они же - "Истерзанные души"). "Лучшая актриса", "Лучший грим", "Лучшая работа художника-постановщика" и "Лучший дизайн костюмов". Во всех этих четырёх номинациях у "Бедных-несчастных" были серьезнейшие конкуренты.

"Барби" была фаворитом в костюмах и художнике-постановщике, но, судя по всему, критики решили, что перенос уже существующих декораций и костюмов в реальную жизнь менее впечатляющее достижение, чем создание нового, фантасмагоричного, мира с нуля.

"Лучший грим" легко мог достаться "Маэстро" - Академия любит грим в биографических фильмах, во время которого главный герой растет и стареет сквозь несколько эпох. Но, видимо, Уиллем Дефо оказался более выразительным.

Ну а в номинации на "Лучшую актрису" изначально ожидалась борьба. Лили Гладстоун в "Убийцах цветочной луны" была восхитительна. Точная, незаметная, чуткая работа. В любой другой год, она была бы фавориткой. Но бесстрашие Эммы Стоун в роли стремительно взрослеющей Беллы Бакстер все-таки победило. И, на мой вкус, бесконечно заслуженно.

Второе главное сражение (помимо "Лучшей актрисы") ожидалось на анимационном поле. "Человек-паук: Паутина вселенных" был крайне успешным продолжением к уже оскароносному фильму. В сиквеле создатели пошли еще дальше в разнообразии стилей, в масштабе сцен, в количестве сценарных веток и используемых персонажах. Многие были уверены, что это тот необходимый баланс между искусством и "блокбастерностью", который снова покорит Академию.

Но все-таки Хаяо Миядзаки и его "Мальчик и птица" при всем своем классическом стиле, будучи что внешне, что внутренне посланием из далекого прошлого, смогли зацепить самое глубокое и нежное, что есть в душах критиков.

Другая легенда кино Уэс Андерсон все-таки получил своего "Оскара". Да, за короткометражку, но какая разница: если, во-первых, он это заслужил; а, во-вторых, фильм действительно прекрасен?

Награда за "Лучшие спецэффекты" оказалась у японского "Годзилла: Минус один". При скромнейшем бюджете в 10 миллионов долларов, авторам удалось не только воссоздать Японию 40-х годов, но еще и достоверно разрушить ее атаками гигантской ящерицы.

Ну и не то, чтобы совсем неожиданно, что "Лучшим документальным фильмом" были признаны "20 дней в Мариуполе". Но очень приятно, что режиссеру Мстиславу Чернову разрешили выступить с речью о войне в Украине, не прерывая его музыкой, как обычно происходит со слишком длинными благодарственными словами. В этот раз хватило такта понять, что речь идет о слишком важных вещах. Вещах важнее, чем попадать в запланированный хронометраж.

Любовь к кино... и не только

И, да, в этом году "Оскар" был куда более открыт к социальным и политическим вопросам.

Кроме речи Мстислава Чернова, необходимо упомянуть и тот факт, что сегмент In Memoriam (посвященный умершим за год работникам кинематографа) начался с кадров документального фильма "Навальный". Да-да, тех самых, где оппозиционер Алексей Навальный говорит о том, что будет значить его убийство.

Кроме того, во время церемонии экс-президент Дональд Трамп позволил себе очень некорректно прокомментировать происходящее в своей социальной сети, особенно критикуя ведущего Джимми Киммела.

Киммел в долгу не остался, напомнив Трампу про обвинения в его адрес. И, прямо скажем, сделал это ведущий куда более тонко, чем политик.

Но, возвращаясь обратно к кино. Традиционно я ругаю "Оскары" за то, что они, зачастую, ради дешевого смеха в конкретный момент забывают о своей главной цели - празднование кинематографа и всех, кому дорог этот вид искусства.

В этом году все было намного лучше. Нет, разумеется, не обошлось без ненужных приколов про якобы чрезмерную длину фильмов или бестактных уколов в сторону наркотического прошлого Роберта Дауни-младшего.

Но после вступительного монолога все наладилось. Отличная идея с актерскими номинациями - где лауреаты прошлых лет высказывали свое восхищение каждому номинанту по отдельности. Нужные вступительные слова про простых и незвездных работников индустрии, которым пришлось несладко во время забастовки актеров и сценаристов. И отдельный сегмент, посвященный каскадерам и их работе, тоже выглядел очень мило (хотя, хотелось бы и соответствующую номинацию ввести).

В общем, курс верный - по сравнению с прошлым и тем более позапрошлым годом фильмы и их создатели оказались в куда большом почете у авторов церемонии. И это прекрасно. Буду надеяться, что тенденция продолжится и в дальнейшем.

***

Кинематограф - как и любой вид искусства - прекрасен не сам по себе, в вакууме.

Искусство - это самовыражение, социализация, терапия, обсуждение, размышление. И все это в тесной связке с реальным миром.

В последние годы было очень сильно заметно разделение на "популярные фильмы" и "фильмы для наград". Пока награды получали "Земля кочевников", "Лунный свет", и "Артист", кинозалы заполняли "Мстители", "Звездные войны" и "Форсаж".

Но это разделение ложное. Почему-то еще лет 20-25 назад ничего не мешало "Гладиатору", "Властелину колец", "Титанику" и даже "Играм разума" быть как лидерами проката, так и лауреатами главной кинонаграды.

Но вот "Оппенгеймер" - трехчасовой байопик про создателя атомной бомбы собирает практически миллиард долларов. Да и прошлогодний победитель - "Все, везде и сразу" - не то, чтобы прошел незамеченным для массового зрителя.

Может, это первый шаг к тому, чтобы вспомнить - фильмы бывают очень разные. И увлекать в равной степени может и тяжелая историческая драма, и бодрый шпионский боевик, и любовная драма на разрыв, и легкая комедия. Главное, быть открытым к разному и не стесняться признаваться себе и окружающим в том, что именно вам нравится.

Мне нравятся фильмы. Всякие. И спасибо "Оскару" этого года, что он мне в очередной раз об этом напомнил.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх