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Голый актер на сцене, собака среди гостей и рекорд Билли Айлиш. Чем еще запомнится "Оскар-2024"?

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Джон Сина, Райан Гослинг, Билли Айлиш, пес Месси и Роберт Дауни-младший
Джон Сина, Райан Гослинг, Билли Айлиш, пес Месси и Роберт Дауни-младший Фото: AP/Reuters/ScanPix

RUS TVNET собрал самые запоминающиеся моменты и главные мемы с 96-й церемонии вручения премии "Оскар".

Выступление Райана Гослинга

Одним из самых ярких событий церемонии стало выступление Райана Гослинга с песней I’m Just Ken из фильма "Барби", в котором он сыграл главную мужскую роль.

Во время исполнения песни на сцене были задействованы 65 танцоров, а в микрофон спели исполнительница главной роли Марго Робби и режиссер фильма Грета Гервиг. В конце выступления к ним также присоединился гитарист легендарной рок-группы Guns N' Roses Сол Хадсон. Но больше всего повезло оператору церемонии, которому Гослинг поцеловал руку.

Триумф Билли Айлиш

22-летняя Билли Айлиш теперь самая молодая двукратная лауреатка "Оскара" в истории. Она получила приз за песню What Was I Made For? из той же "Барби". В 2022 году Айлиш достался "Оскар" за песню No Time To Die из фильма "Не время умирать".

"Оскар", который Эмма Стоун запомнит особенно 

Не обошлось и без порванных платьев. Получая статуэтку за "Лучшую женскую роль", Эмма Стоун рассказала, что корсет пошел по швам во время выступления Гослинга.

Гость церемонии - собака

Также зрителям церемонии запомнился пес из "Анатомии падения" по кличке Месси. На ковровой дорожке он появился с синей бабочкой на шее, вызвав восторг у гостей мероприятия.

Голый актер на сцене 

Особое внимание на церемонии заслужил американский рестлер и актер Джон Сина, который вышел на сцену в одной лишь обуви. Забавно, что появился он в таком виде для того, чтобы объявить победителя в номинации "Лучшие костюмы".

Трогательная благодарность Роберта Дауни-младшего

Свой первый "Оскар" в карьере получил Роберт Дауни-мл. В своей речи он сказал, что благодарит "ветеринара", то есть свою жену, которая нашла его бездомным щенком и вернула к жизни своей любовью.

Первый "Оскар" в истории Украины

Также важно отметить первый "Оскар" в истории Украины - награду получила лента "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова.

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