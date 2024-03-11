Голый актер на сцене, собака среди гостей и рекорд Билли Айлиш. Чем еще запомнится "Оскар-2024"?

RUS TVNET собрал самые запоминающиеся моменты и главные мемы с 96-й церемонии вручения премии "Оскар".
Выступление Райана Гослинга
Одним из самых ярких событий церемонии стало выступление Райана Гослинга с песней I’m Just Ken из фильма "Барби", в котором он сыграл главную мужскую роль.
Во время исполнения песни на сцене были задействованы 65 танцоров, а в микрофон спели исполнительница главной роли Марго Робби и режиссер фильма Грета Гервиг. В конце выступления к ним также присоединился гитарист легендарной рок-группы Guns N' Roses Сол Хадсон. Но больше всего повезло оператору церемонии, которому Гослинг поцеловал руку.
Райан Гослинг исполняет «I’m just Ken» на #Oscars— ИНТЕРТЕЙМЕНТ ™ (@ENTERTAINMENTij) March 11, 2024
pic.twitter.com/JrDrf8UzGp
зато райан гослинг сердечко моё выиграл 🤲 pic.twitter.com/OnZYR6jmyf— Grand Budapest 🐺 (@twidade_Iucks) March 11, 2024
Твоё лицо когда ты не выиграл Оскар но выиграл шоу pic.twitter.com/quTf9EYsLk— Молчаливый Боб (@shegan35) March 11, 2024
райан гослинг демонстрирует позу типичного тимлида pic.twitter.com/dQafoQFdX0— 🏳️🌈 породистое зло ꩜ (@pizzerinch) March 11, 2024
Триумф Билли Айлиш
22-летняя Билли Айлиш теперь самая молодая двукратная лауреатка "Оскара" в истории. Она получила приз за песню What Was I Made For? из той же "Барби". В 2022 году Айлиш достался "Оскар" за песню No Time To Die из фильма "Не время умирать".
В номинации «Лучшая песня к фильму» побеждает Билли Айлиш «Барби».— Ateo Breaking (@AteoBreaking) March 11, 2024
В свои 22 года Билли Айлиш — самая молодая обладательница двух премий «Оскар» в истории pic.twitter.com/JPXdaZXSj5
"Оскар", который Эмма Стоун запомнит особенно
Не обошлось и без порванных платьев. Получая статуэтку за "Лучшую женскую роль", Эмма Стоун рассказала, что корсет пошел по швам во время выступления Гослинга.
"My dress is broken. I'm pretty sure it happened during 'I'm Just Ken.'"— ABC News (@ABC) March 11, 2024
Emma Stone has a hilarious start to her Oscars acceptance speech for Best Actress for "Poor Things."#Oscars#Oscars2024https://t.co/X7unxQW0XY pic.twitter.com/pynAPcDeUL
Гость церемонии - собака
Также зрителям церемонии запомнился пес из "Анатомии падения" по кличке Месси. На ковровой дорожке он появился с синей бабочкой на шее, вызвав восторг у гостей мероприятия.
🏆 «Месси» получил Оскар!— Sports.ru (@sportsru) March 11, 2024
Фильм «Анатомия падения», в котором снялся пес, названный в честь Лео, забрал награду за лучший оригинальный сценарий.
А сам «Месси» был в зале во время церемонии 🐶 pic.twitter.com/pigyTJYEDt
Голый актер на сцене
Особое внимание на церемонии заслужил американский рестлер и актер Джон Сина, который вышел на сцену в одной лишь обуви. Забавно, что появился он в таком виде для того, чтобы объявить победителя в номинации "Лучшие костюмы".
Вот как вышел Джон Сена, чтобы вручить награду за лучший дизайн костюмов на церемонии вручения премии «Оскар»:— Oles Filonenko 🤷🏼♂️ (@taxfreelt) March 11, 2024
pic.twitter.com/We2WjwIH6l
Трогательная благодарность Роберта Дауни-младшего
Свой первый "Оскар" в карьере получил Роберт Дауни-мл. В своей речи он сказал, что благодарит "ветеринара", то есть свою жену, которая нашла его бездомным щенком и вернула к жизни своей любовью.
ОСКАР 2024: Лучшая мужская роль второго плана —— Грин🇺🇦дэй (@nikaZooo) March 11, 2024
Роберт Дауни-младший «Оппенгеймер»
Ой, ну я так рада за него🤌🏻🥰 Фильм я конечно же не смотрела) Но я всё равно очень рада pic.twitter.com/xF03ujCcS6
Первый "Оскар" в истории Украины
Также важно отметить первый "Оскар" в истории Украины - награду получила лента "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова.
“20 дней в Мариуполе“, это ещё и первый Оскар Украины. Украинской режиссер Мстислав Чернов сказал, что поменял бы эту награду на то, чтобы этой войны никогда не было. pic.twitter.com/QPSFdfHgyS— Энергия на шару (@PowerNaShary) March 11, 2024
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!