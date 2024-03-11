Стрельба по оленям из машины: дело передано в прокуратуру

Сотрудники государственной полиции завершили расследование нарушений правил охоты в Яунлутриньской волости Салдусского края, когда охотник стрелял по оленям из движущегося автомобиля.
На видео, распространенном в социальных сетях в воскресенье, 10 декабря 2023 года, видно, как мужчина в машине просовывает ствол оружия в окно автомобиля и целится в оленей, бегущих по соседнему полю.
По данному инциденту сотрудники Государственной полиции возбудили уголовное дело.
В ходе расследования было установлено, что 9 декабря 2023 года в Яунлутриньской волости Салдусского края, охотничья команда во время охоты нарушила правила охоты.
Загонщик, который участвовал в охоте, увидел, что из леса выбежали не менее восьми оленей, которые направлялись в сторону шоссе Вентспилс - Кулдига - Салдус.
Мужчина сел в машину, сев за водителем. Согласно указаниям загонщика, водитель начал преследование оленей, а мужчина через открытое окно сделал не менее двух выстрелов в направлении оленей.
Водитель машины попытался сбить оленей, используя автомобиль, в качестве запрещенного оружия.
Хотя тела животных не были обнаружены, но Государственная лесная служба, опираясь на видео, пришла к выводу, что охотники убили двух олене - самца и самку.
Согласно заявлению Государственной лесной службы, ущерб составил 11 160 евро.
Сотрудники полиции завершили расследование уголовного дела в отношении двух лиц - водителя автомобиля и человека, производившего выстрелы и передали материалы уголовного дела в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.
Оба человека ранее не имели судимостей.
Согласно Уголовному закону, использование запрещенных средств, методов, орудий или приемов на охоте - наказывается лишением свободы на срок до четырех лет, либо временным лишением свободы, либо испытательным сроком, либо общественными работами или штрафом. Размер штрафа определит суд.
Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
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