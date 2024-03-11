Стрельба по оленям из машины: дело передано в прокуратуру

На видео, распространенном в социальных сетях в воскресенье, 10 декабря 2023 года, видно, как мужчина в машине просовывает ствол оружия в окно автомобиля и целится в оленей, бегущих по соседнему полю.

По данному инциденту сотрудники Государственной полиции возбудили уголовное дело.

В ходе расследования было установлено, что 9 декабря 2023 года в Яунлутриньской волости Салдусского края, охотничья команда во время охоты нарушила правила охоты.

Загонщик, который участвовал в охоте, увидел, что из леса выбежали не менее восьми оленей, которые направлялись в сторону шоссе Вентспилс - Кулдига - Салдус.

Мужчина сел в машину, сев за водителем. Согласно указаниям загонщика, водитель начал преследование оленей, а мужчина через открытое окно сделал не менее двух выстрелов в направлении оленей.

Водитель машины попытался сбить оленей, используя автомобиль, в качестве запрещенного оружия.

Хотя тела животных не были обнаружены, но Государственная лесная служба, опираясь на видео, пришла к выводу, что охотники убили двух олене - самца и самку.