Фото ⟩ На побережье обнаружен первый тюлененок

Тюленята на побережье Рижского залива в основном родом из Эстонии. Зимой детеныши серого тюленя рождаются на прибрежных островах Эстонии и окружающих их ледяных полях, а до латвийского пляжа в марте и апреле доплывают сами или, в редких случаях, на дрейфующих льдинах.

Во время наплыва тюленей важно заботиться о своих четвероногих друзьях, а на пляже брать собак на поводок. Собаки могут подвергнуть опасности детенышей тюленей, пугая их или нападая на них. Приближение к тюленятам представляет угрозу и для самих собак - тюлени могут переносить заболевания, опасные как для домашних животных, так и для человека, к тому же тюлени - хищники с острыми зубами и могут серьезно поранить потенциального злоумышленника.

Если обнаружен истощенный или раненый тюлень, необходимо сообщить в DAP. В такой ситуации департамент предлагает обратиться к специалистам соответствующего региона - по телефону 29 461 880 в Курземе, по телефону 26 424 972 в Рижском районе и по телефону 26 329 412 в Видземе. Специалисты оценят ситуацию и при необходимости отвезут малыша на восстановление в Рижский национальный зоопарк.