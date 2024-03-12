Фото ⟩ На побережье обнаружен первый тюлененок

Первый в этом году детеныш тюленя был найден в минувшие выходные на побережье Курземе недалеко от Овиши, сообщила специалист по связям с общественностью Департамента охраны природы (DAP) Майя Рена.
Он был здоров и не нуждался в помощи. В целях защиты тюленей DAP призывает не приближаться к ним и защищать их от нападения собак.
Детеныши тюленей, которых весной можно увидеть на берегу моря, не являются чем-то необычным для Латвии - они приплывают, чтобы набраться сил и согреться. Важно помнить, что тюленят не нужно гнать в воду, а здоровые тюлени не нуждаются в помощи человека.
Элина Эзериня, руководитель отдела коммуникации и образования DAP, поясняет, что, хотя, по оценкам экспертов, из-за водных потоков и направления ветра этой весной количество маленьких тюленей на латвийском побережье может быть небольшим, тем не менее, как и каждый год, департамент принимает профилактические меры, чтобы те, кто любит солнечные дни на побережье, были готовы к правильным действиям при встрече с тюленями.
Помимо информации, распространяемой по различным каналам, департамент разместил информационные плакаты на пляже, а также обратился к прибрежной муниципальной полиции с просьбой обеспечить дополнительное патрулирование.
Тюлени и их детеныши не являются чем-то необычным или редким явлением на побережье Рижского залива, и их способность спокойно отдыхать на берегу имеет важное значение для их выживания. Если тюленя напугать или загнать в море до того, как он достаточно оправится и согреется, у него будет высокий риск не выжить в воде.
Тюленята на побережье Рижского залива в основном родом из Эстонии. Зимой детеныши серого тюленя рождаются на прибрежных островах Эстонии и окружающих их ледяных полях, а до латвийского пляжа в марте и апреле доплывают сами или, в редких случаях, на дрейфующих льдинах.
Во время наплыва тюленей важно заботиться о своих четвероногих друзьях, а на пляже брать собак на поводок. Собаки могут подвергнуть опасности детенышей тюленей, пугая их или нападая на них. Приближение к тюленятам представляет угрозу и для самих собак - тюлени могут переносить заболевания, опасные как для домашних животных, так и для человека, к тому же тюлени - хищники с острыми зубами и могут серьезно поранить потенциального злоумышленника.
Если обнаружен истощенный или раненый тюлень, необходимо сообщить в DAP. В такой ситуации департамент предлагает обратиться к специалистам соответствующего региона - по телефону 29 461 880 в Курземе, по телефону 26 424 972 в Рижском районе и по телефону 26 329 412 в Видземе. Специалисты оценят ситуацию и при необходимости отвезут малыша на восстановление в Рижский национальный зоопарк.
В целях информирования общественности DAP сотрудничает с Рижским национальным зоопарком и Латвийским национальным музеем природы. Например, в субботу и воскресенье в зоопарке пройдет мероприятие, посвященное тюленям - в 11 часов утра в тюленьей резиденции возле входа запланировано кормление двух серых тюленей Пуйкаса и Кристы. Также в зале Abinieku с 12:00 до 15:00 будет расположена карусель типографии, в которой посетители зоопарка смогут бесплатно сделать распечатку на футболку или другую тканевую вещь, которую они принесли с собой.
В то же время на зоологической экспозиции Латвийского национального музея природы в этом месяце каждый сможет узнать больше о детенышах животных весной и рекомендуемых действиях при встрече с кроликами, косулями и птенцами.
Более подробную информацию о тюленятах, а также о правильных или неправильных действиях при встрече с ними можно найти на сайте администрации www.daba.gov.lv в разделе "Тюлени на побережье - как играть".
В Балтийском море обитают три вида тюленей - пятнистая нерпа, кольчатая нерпа и серая нерпа. Серый тюлень Halichoerus grypus Fabricius, самый крупный из трех видов Балтийского моря, чаще встречается у берегов Латвии, а во взрослом возрасте серый тюлень может достигать веса 150-300 килограммов. Пуговичный тюлень Pusa hispida отличается от серого тюленя более короткой мордой, меньшими размерами и орнаментом, который обычно представляет собой овальные черные пятна на кольцах более светлого цвета. В свою очередь, нерпу Pusa vitulina встречали на берегу моря в Латвии всего пару раз. Ее оттенок может варьироваться от очень светлого матово-желтого до почти черного.
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