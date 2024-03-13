Зачем известный актёр вышел на сцену "Оскара" в одних шлёпках?

В воскресенье, 10 марта, в Лос-Анджелесе состоялась 96-я церемония вручения премии "Оскар". Одним из самых запоминающихся моментов церемонии, безусловно, стало появление на сцене рестлера и актёра Джона Сины.
46-летний Джон Сина удивил собравшихся в зале, выйдя на сцену обнажённым. В одних сандалиях он вышел для того, чтобы объявить победителя в номинации "Лучший дизайн костюмов" (Холли Уоддингтон за фильм "Бедные-несчастные").
"Костюмы - это очень важно", - сказал актёр, не скрывая стыда.
Появление Сины в таком виде было отсылкой к церемонии 1974 года. Тогда фотограф Роберт Опель пробежался голым по сцене, пока Дэвид Нивен представлял Элизабет Тейлор.
Это был пик культуры стрикинга 70-х - активности, в рамках которой самые разные люди срывали публичные мероприятия, неожиданно появляясь там голышом в качестве протеста или же просто ради веселья.
Перед появлением Сины на "Оскаре-2024" ведущий церемонии Джимми Киммел заявил: "Можете ли вы представить, чтобы сегодня по сцене пробежал голый мужчина?". После паузы он добавил: "Я сказал, можете ли вы представить, чтобы голый мужчина сегодня пробежал по сцене? Не было бы это безумием?".
В итоге Сина вышел на сцену без одежды. Аудитория взорвалась смехом.
На самом деле, конечно, на закадровых фото видно, что помимо конверта зону бикини Сины прикрывала хитрая конструкция телесного цвета, так что совсем уж скандального момента с участием актёра произойти не могло.
Джон Феликс Энтони Сина - американский рестлер, киноактёр, в прошлом рэпер. Он является одним из самых популярных рестлеров всех времён, завоевавшим наибольшее количество мировых чемпионских титулов в истории WWE.
Карьера Сины в кино началась с фильма "Морской пехотинец" (2006) и продолжилась в картинах "Девушка без комплексов" (2015), "Фердинанд" (2017), "Секса не будет!!!" и "Бамблби" (оба - 2018). Он также снялся в фильме "Форсаж 9" и сыграл роль Миротворца в картине "Отряд самоубийц: Миссия навылет" (оба - 2021).
За пределами своей работы в сфере развлечений Сина известен участием в многочисленных благотворительных акциях, в частности, в фонде Make-A-Wish, где он исполнил больше всего желаний больных детей - более 650.
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