Зачем известный актёр вышел на сцену "Оскара" в одних шлёпках?

46-летний Джон Сина удивил собравшихся в зале, выйдя на сцену обнажённым. В одних сандалиях он вышел для того, чтобы объявить победителя в номинации "Лучший дизайн костюмов" (Холли Уоддингтон за фильм "Бедные-несчастные").

"Костюмы - это очень важно", - сказал актёр, не скрывая стыда.

Появление Сины в таком виде было отсылкой к церемонии 1974 года. Тогда фотограф Роберт Опель пробежался голым по сцене, пока Дэвид Нивен представлял Элизабет Тейлор.

Это был пик культуры стрикинга 70-х - активности, в рамках которой самые разные люди срывали публичные мероприятия, неожиданно появляясь там голышом в качестве протеста или же просто ради веселья.

Перед появлением Сины на "Оскаре-2024" ведущий церемонии Джимми Киммел заявил: "Можете ли вы представить, чтобы сегодня по сцене пробежал голый мужчина?". После паузы он добавил: "Я сказал, можете ли вы представить, чтобы голый мужчина сегодня пробежал по сцене? Не было бы это безумием?".

В итоге Сина вышел на сцену без одежды. Аудитория взорвалась смехом.