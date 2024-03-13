"Фамилия отца мешала мне всю жизнь". Мадаре Репше отказали в помощи из-за экс-политика

Мадара не может собраться и снова публично попросить денег у незнакомых людей, но она просит людей покупать её фотографии: "Мне очень нужно больше работы - заказов, чтобы я могла больше зарабатывать. Я была бы очень благодарна за вашу поддержку в виде покупки фотографий".

Издание Kas Jauns пишет, что в отчаянии она даже с помощью посредников пыталась обратиться к миллионеру Юлию Круминьшу. На этот раз желание Мадары познакомиться и поговорить о возможной взаимовыгодной форме помощи не удалось, поскольку, узнав, что его контакты могут быть переданы Репше, Круминьш сказал категорические "нет".

Он прямо заявил, что Мадаре не сможет помочь только потому, что она дочь Эйнара Репше. Круминьш сказал: "Однажды он сделал мне очень плохие вещи в бизнесе. Так что теперь пусть сам помогает своей дочери". Эта новость очень опечалила Мадару, и когда она услышала ответ Юлия Круминьша, она не стала скрывать: "Да, немного шокирует, но делать нечего.