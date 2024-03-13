"Фамилия отца мешала мне всю жизнь". Мадаре Репше отказали в помощи из-за экс-политика

Мадара Репше-Штерн, фотограф и дочь экс-премьера Эйнара Репше, в интервью изданию Kas Jauns рассказала, что у нее вновь обострились проблемы со здоровьем и требуются значительные средства на лечение.
Мадара не может собраться и снова публично попросить денег у незнакомых людей, но она просит людей покупать её фотографии: "Мне очень нужно больше работы - заказов, чтобы я могла больше зарабатывать. Я была бы очень благодарна за вашу поддержку в виде покупки фотографий".
Издание Kas Jauns пишет, что в отчаянии она даже с помощью посредников пыталась обратиться к миллионеру Юлию Круминьшу. На этот раз желание Мадары познакомиться и поговорить о возможной взаимовыгодной форме помощи не удалось, поскольку, узнав, что его контакты могут быть переданы Репше, Круминьш сказал категорические "нет".
Он прямо заявил, что Мадаре не сможет помочь только потому, что она дочь Эйнара Репше. Круминьш сказал: "Однажды он сделал мне очень плохие вещи в бизнесе. Так что теперь пусть сам помогает своей дочери". Эта новость очень опечалила Мадару, и когда она услышала ответ Юлия Круминьша, она не стала скрывать: "Да, немного шокирует, но делать нечего.
Тяжело, что из-за моей фамилии и связей я нахожусь в этой ситуации заложником. Фамилия моего отца мешала мне всю мою жизнь. Много и во всех сферах.
Тяжело, что из-за отца я автоматически попадаю "в другой список". Из-за моей фамилии, даже если бы ее поменяли, отношение людей к тому, что я чья-то дочь, не изменилось бы. К сожалению, мне приходится с этим жить, что бы я ни делала, как бы сильно я ни старалась".
Мадара страдает врожденным дефектом пищеварительной системы с 15 лет и лишь несколько лет назад врачи в Нидерландах поставили точный диагноз и начали лечение. Сейчас Репше-Штерна живет, работает и лечится в Латвии. Но несмотря на лечение, проблемы со здоровьем обострились и их необходимо срочно решать.
Больше информации в номере Kas Jauns от 12 марта.
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