Третий запуск Starship: SpaceX потеряла связь, когда полет был почти завершен

Контекст Фото: BBC

Старт прошел штатно — все 33 двигателя в основании ракеты-бустера сработали и вывели Starship в нужную точку, где корабль отделился от ракеты и направился в космос. Однако мягко посадить отработавший бустер на воду в этот раз не удалось — Super Heavy при посадке развил слишком большую скорость и ударился о воду.

В полете самого корабля инженеры SpaceX планировали провести несколько технических испытаний, в частности, открыть люк, чтобы проверить возможность в будущем выводить через него спутники.

Инженеры также сумели перекачать топливо из одного бака в другой. Пока эта процедура происходит внутри корабля, но в SpaceX считают ее прелюдией для возможной дозаправки кораблей на орбите.

Последний запланированный тест — повторное включение двигателя, чтобы направить корабль к месту падения в Индийском океане, — не состоялся, поскольку Starship и так сошел с орбиты в нужной точке.

Starship Фото: Getty Images

Илон Маск планирует создать космический корабль следующего поколения. В ближайшей перспективе ему нужен его грузоподъемный потенциал для обслуживания сети спутникового интернета Starlink — в ней насчитывается уже более 5500 космических аппаратов, и она требует постоянной замены отработавших спутников и запуска новых.

Более долгосрочные планы эксцентричного миллиардера включают освоение Марса — и для этого Starship тоже исключительно важен.

Схема Фото: BBC