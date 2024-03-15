В Эстонском зоопарке впервые родился детеныш экзотического животного

В настоящее время Пичаи и ее малыш чувствуют себя хорошо. Детеныш бинтуронга растет быстро, у него уже открылись глазки, и он умеет держать голову. Временами малыш мурчит и рычит. Новоиспеченная мама Пичаи тоже вжилась в свою новую роль, стала прекрасной и очень заботливой матерью. В конце марта малыш пройдет свое первое ветеринарное обследование, в ходе которого также определят пол родившегося детеныша.

Бинтуронг, которого на многих языках еще называют "кошачьими медведями", своим строением тела и способом передвижения производит впечатление помеси этих двух животных. Из-за длинной шерсти и спокойного темпа жизни он также напоминает ленивца. Медленно передвигаясь по земле неуклюжим шагом, бинтуронг на удивление для своего коренастого тела умеет хорошо лазить. У него цепкий хвост, который он использует как пятую конечность, чтобы хвататься за ветки. Спускаясь по стволу, бинтуронг может разворачивать задние лапы наружу так, что когти способны схватиться даже при спуске вперед головой.

Бинтуронг проводит как минимум половину дня лежа на дереве. Он может искать себе еду как ночью, так и днем. Бинтуронг в основном питается фруктами, но также поедает и более мелких животных. Большую часть его рациона составляет инжир.

Обычно бинтуронги живут поодиночке и общаются друг с другом, используя запаховые метки. Их запах сравнивают с запахом попкорна. При общении бинтуронги также используют разнообразные звуки: шипение, визг, отрыжку, вой.

Мама-бинтуронг некоторое время остается вместе со своим детенышем, поэтому увидеть детеныша с матерью в данный момент невозможно.

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