Руководитель airBaltic: эстонская Nordica летала на неправильных и старых самолетах

Латвийская авиакомпания airBaltic, которая является перевозчиком с наибольшей долей рынка и в Таллинне, находится в тяжелом финансовом положении - за несколько месяцев необходимо найти 200 миллионов евро для выкупа облигаций, пишет Rus.Postimees.
С другой стороны, экономические показатели компании в прошлом году были лучшими за все время ее существования. Принадлежащими airBaltic самолетами Airbus за первые два месяца года из Таллинна вылетело гораздо больше людей, чем за то же время в прошлом году.