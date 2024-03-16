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Руководитель airBaltic: эстонская Nordica летала на неправильных и старых самолетах

Андрус Карнау
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Мартин Гаусс, руководитель авиакомпании Air Baltic, составил план деятельности компании до 2030 года. Если не произойдет ничего экстраординарного, этот план будет соблюдаться, и это должно стать основой успеха.
Мартин Гаусс, руководитель авиакомпании Air Baltic, составил план деятельности компании до 2030 года. Если не произойдет ничего экстраординарного, этот план будет соблюдаться, и это должно стать основой успеха. Фото: Mihkel Maripuu

Латвийская авиакомпания airBaltic, которая является перевозчиком с наибольшей долей рынка и в Таллинне, находится в тяжелом финансовом положении - за несколько месяцев необходимо найти 200 миллионов евро для выкупа облигаций, пишет Rus.Postimees.

С другой стороны, экономические показатели компании в прошлом году были лучшими за все время ее существования. Принадлежащими airBaltic самолетами Airbus за первые два месяца года из Таллинна вылетело гораздо больше людей, чем за то же время в прошлом году.

Глава airBaltic Мартин Гаусс заявил, что экономические показатели авиакомпании настолько хороши, что проблем с погашением облигаций возникнуть не должно. Насколько все пойдет гладко, станет известно в апреле, когда компания обещает раскрыть план рефинансирования.

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