Латвийское общество ветеринарных врачей призывает владельцев кошек не откладывать чипирование кошек на последний момент.
С 1 июля чипирование кошек будет обязательным, ветеринары советуют не откладывать это на последний момент
В обществе ветеринаров отмечают, что принятые на этой неделе Сеймом поправки к закону о защите животных предусматривают, что с 1 июля хозяева кошек должны будут зарегистрировать своих животных, таким образом общество призывает не задерживаться с регистрацией уже сейчас.
В обществе подчеркивают, что весной много хозяев стерилизуют кошек, и это подходящий момент для того, чтобы ветеринар ввел животному микрочип и зарегистрировал его.
Введение чипа, совмещая его с процедурой в наркозе, снизит у животного стресс, отметили в секции малых животных общества ветеринарных врачей.
В Латвийском обществе ветеринарных врачей отмечают, что, как и для собак, чипирование и регистрация кошек в Центре сельскохозяйственных данных (LDC) будут неделимыми услугами ветеринарного врача, и всех котов, которым ветеринар введет чип, в течение 72 часов зарегистрирует LDC.
Если же животное исчезнет, то в случае обнаружения по номеру микрочипа можно будет идентифицировать хозяина кота, чтобы животное быстро вернулось домой, отметили в обществе.
По словам представителей общества, планируется, что в ближайшее время в Латвии появится и новый порядок, обязывающий ловцов животных быть оснащенными считывателем микрочипов, чтобы, поймав кота или собаку, можно было немедленно выяснить ее хозяина, чтобы животное не попало в приют.
Представители Минземледелия ранее сообщали, что чипировать кошек и домашних хорьков сможет только практикующий ветеринар.
Чтобы получить единую услугу по чипированию кота или домашнего (комнатного) хорька чипом, выдаче и регистрации паспорта в базе данных домашнего животного, владельцу придется заплатить учреждению ветеринарно-медицинской практики за чипирование и первичную регистрацию животного, отметили представители Минземледелия.
В ведомстве отметили, что учреждение ветеринарно-медицинской практики для осуществления регистрации домашнего животного в базе данных и получения за это платы должно иметь заключенный с LDC договор об обеспечении услуги, а LDC, в свою очередь, разместит на своем сайте список учреждений ветеринарно-медицинской практики, с которыми заключен договор.
За регистрацию домашнего животного в базе данных согласно нормативным актам плата составит девять евро, за оказанную практикующим ветеринарным врачом услугу по обеспечению регистрации домашнего животного согласно нормативным актам плата составит 5,50 евро, и за визит к практикующему ветеринарному врачу придется платить по расценке на ветеринарно-медицинскую практику, пояснили в Минземледелия.
Кроме того, представители Минземледелия отметили, что на основании поправок к закону министерство разработает правила Кабинета министров, которые будут устанавливать исключения, когда кошек и домашних хорьков можно будет не чипировать и не регистрировать в базе данных LDC.
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