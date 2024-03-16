С 1 июля чипирование кошек будет обязательным, ветеринары советуют не откладывать это на последний момент

В обществе ветеринаров отмечают, что принятые на этой неделе Сеймом поправки к закону о защите животных предусматривают, что с 1 июля хозяева кошек должны будут зарегистрировать своих животных, таким образом общество призывает не задерживаться с регистрацией уже сейчас.

В обществе подчеркивают, что весной много хозяев стерилизуют кошек, и это подходящий момент для того, чтобы ветеринар ввел животному микрочип и зарегистрировал его.

Введение чипа, совмещая его с процедурой в наркозе, снизит у животного стресс, отметили в секции малых животных общества ветеринарных врачей.

В Латвийском обществе ветеринарных врачей отмечают, что, как и для собак, чипирование и регистрация кошек в Центре сельскохозяйственных данных (LDC) будут неделимыми услугами ветеринарного врача, и всех котов, которым ветеринар введет чип, в течение 72 часов зарегистрирует LDC.

Если же животное исчезнет, то в случае обнаружения по номеру микрочипа можно будет идентифицировать хозяина кота, чтобы животное быстро вернулось домой, отметили в обществе.