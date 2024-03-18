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Неожиданная встреча: житель Эстонии заснял на видео отважную рысь

Айн Лийва Кевин Вольтер
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Рысь попозировала на камеру.
Рысь попозировала на камеру. Фото: Jaanika Mändla

Днем в выходные отважная рысь решила прогуляться во дворе мызы Пада в волости Виру-Нигула (Эстония) и поближе рассмотреть фотографирующего ее человека, пишет Barbos.ee

 

Рысь спокойно расхаживала в кустах, перебежала через дорогу и не позволяла себя потревожить остановившейся машине и фотографирующим ее людям.

Сначала рысь из кустов наблюдала за людьми.
Сначала рысь из кустов наблюдала за людьми. Фото: Erakogu

Судя по всему, отважное животное пришло исследовать неожиданно выпавший снег, и свою роль в смелости рыси, вероятно, сыграл самый разгар периода брачных игр.

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