Неожиданная встреча: житель Эстонии заснял на видео отважную рысь

Днем в выходные отважная рысь решила прогуляться во дворе мызы Пада в волости Виру-Нигула (Эстония) и поближе рассмотреть фотографирующего ее человека, пишет Barbos.ee/
Днем в выходные отважная рысь решила прогуляться во дворе мызы Пада в волости Виру-Нигула (Эстония) и поближе рассмотреть фотографирующего ее человека, пишет Barbos.ee/
Рысь спокойно расхаживала в кустах, перебежала через дорогу и не позволяла себя потревожить остановившейся машине и фотографирующим ее людям.
Судя по всему, отважное животное пришло исследовать неожиданно выпавший снег, и свою роль в смелости рыси, вероятно, сыграл самый разгар периода брачных игр.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!