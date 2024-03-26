В поисках болота и вывески "МИНСК". Чем Пурвциемс похож на Барселону?

Название "Пурвциемс" появилось в конце девятнадцатого века и переводится с латышского как "болотное село". Спойлер: никакого болота в Пурвциемсе мы обнаружить не смогли.

Не удалось нам обнаружить и вывеску "Минск" на здании торгового центра, которая была демонтирована буквально накануне нашего визита в Пурвциемс. Этот магазин был открыт аж в 1975 году и в то время был единственным магазином самообслуживания, где практически всё было автоматизировано.

"Кремлёвская стена", "китайская стена", "початки кукурузы" - всё это названия домов в Пурвциемсе. Последние, кстати, также называют "мальчик" и "девочка". Ещё не запутались? Тогда знайте, что был в Пурвциемсе гастроном, который называли "У Лёни", или более ласково - "Под бровями".

Кстати, в Пурвциемсе есть трамвайные рельсы, которые ведут в никуда, а также располагается самый высокий жилой дом правобережья - 24-этажка AstraLux на ул. Гунара Астрас. Её высота - 80,8 метра.

Одно из самых злачных мест столицы тоже находится в этом районе Риги. Ну и, наконец, "Дом мебели", который был чем-то вроде IKEA своих лет. Место интересно ещё и тем, что когда-то прямо внутри находилось отделение милиции, у работников которого было чем заняться.

Галерея: Пурвциемс

Проводником RUS TVNET по Пурвциемсу стала Лия Шендо, которая рассказала об истории микрорайона и доказала, что серое и пошарпанное - это необязательно мрачно и неинтересно!

Скорее смотрите видео!

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!