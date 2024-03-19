В Сейме озаботились тем, что люди могут декларироваться в чужом жилье без разрешения владельца

Автор инициативы предлагает, чтобы закон требовал подтверждения владельца на latvija.gov.lv для всех лиц, желающих декларировать место жительства на принадлежащем ему объекте недвижимости, чтобы предотвратить случаи, когда неизвестные лица декларируют место жительства без каких-либо правовых оснований.

Заместитель государственного секретаря МВД Вилнис Витолиньш сказал, что подобные дискуссии уже были в 12-м и 13-м Сеймах. В последнем Сейме был рассмотрен, но не утвержден законопроект об уточнениях в декларировании места жительства. Изменения не были поддержаны, так как были расценены как несоразмерное административное бремя. В то время было около 200 случаев, когда люди декларировали место жительства без законных оснований, а сейчас таких случаев около 400, сказал Витолиньш.

Электронная система декларирования, которая предусматривает отправку электронного уведомления владельцу, может обойтись примерно в 50 000 евро, сказал представитель МВД. Кроме того, не все люди пользуются электронными устройствами, поэтому такую услугу должны предоставлять и самоуправления.

Председатель Сейма Дайга Миериня заявила, что это хорошая инициатива, так как тот факт, что можно задекларировать место жительства без ведома владельца, является плохим сигналом. Было несколько случаев, когда в одном объекте недвижимости декларировалось более 40 человек. Их можно выдекларировать, но это требует времени и сил, сказал Миериня, подчеркнув, что неприятно узнать, что в твоей собственности задекларировался незнакомый человек.

Председатель комиссии Олег Буров отметил, что многие люди декларируются в заброшенных зданиях и часто декларируются по разным адресам, чтобы их дети могли ходить в определенные школы в Риге.

По мнению Латвийской ассоциации самоуправлений, необходимо разумное решение, совместимое с современными технологиями.

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